Jedno tělo, jedna vůně. Jak na to, aby vám parfém dokonale seděl

Každý den používáte nejrůznější kosmetické přípravky a většina z nich po sobě zanechá nějakou aromatickou stopu. Málokdo si to však uvědomuje, vždyť vůně se přece odvíjí od zvoleného parfému. Nebo snad ne?

Ano, parfém tomu dodá korunu, jenže... To, jak vaše vonné fluidum vyzní, není jenom o samotné „hlavní“ vůni, ale právě o tom, jak harmonizuje spolu s dalšími prostředky z vašeho pečujícího arzenálu.

Lekce kombinatoriky

Dříve než začnete o kombinování přemýšlet, pamatujte na jedno poměrně zásadní pravidlo: méně je více. Nebude si ani třeba otevírat alchymistickou laboratoř, protože je hned jasné, že pokud používáte výrazně laděný parfém, další intenzivně vonící produkty jsou na škodu.

Mnoho lidí má tendenci při péči o sebe spojovat vonné sprchové gely plus tělová mléka, deodoranty, oleje a parfémy, což může způsobit přehlcení smyslů a vyvolat menší čichový chaos. Klíčem je najít rovnováhu.

Nejjednodušším způsobem, jak zajistit, že nosy všech okolo včetně toho vašeho nebudou omráčeny, je používat výrobky z jedné řady či ucelené kolekce. Parfumérské značky leckdy nabízejí i doplňkové produkty, jako jsou tělová mléka, sprchové gely a deodoranty.

Příležitost pro vlasy

Jestli touto cestou jít nechcete, volte neutrální kosmetiku zcela bez parfemace. Hodláte-li raději experimentovat nebo v případě, že vám neparfemované produkty tak úplně nevyhovují, dbejte na to, aby měly podobné nebo doplňující se vonné složky. Citrus k citrusu nebo růže k růži budou přece jen sedět vždycky. Vůně se tak navzájem posílí, namísto aby se nevhodně přebíjely.

Vlasové produkty jako šampony, normální i ty suché, kondicionéry a laky často také obsahují nějaké vůně. I z toho důvodu je lepší vybírat na kštici neutrální nebo jemně vonící přípravky, které nebudou s vaším parfémem soutěžit. Zajímavou možnost skýtají i speciální vlasové parfémy, které jsou tvořeny tak, aby byly méně intenzivní a do celkového vonného vyznění nezasahovaly.

Láska na celý život

Jsou ženy, které zůstanou po celý život věrné jednomu parfému. Krásné a záviděníhodné, ne každá to dokáže, protože najít ten správný parfém je podobně složité jako najít toho pravého muže. Jak na to?

Nejprve si musíte uvědomit, co vám opravdu voní. Nějaká květina? Koření? Pokud máte v tomto ohledu jasno, je nutné se zaměřit na koncentraci. Můžete třeba vanilku milovat sebevíc, ale když bude moc výrazná, začne mnohdy i samotné nositelce vadit.

Proto raději zvažte, zda pro vás místo parfémové vody nebude lepší ta toaletní, která drží kratší dobu a je i méně intenzivní. Když se následně vydáte na nákup, mělo by to být už lehké – očicháte pár vzorků a je to. Jenže někdy vás v parfumeriích ruší a ovlivňují další vonné směsice, kterých je obchod plný. Pak je určitě lepší objednat si pár vzorků domů a v klidu je otestovat. Některé e-shopy dávají k parfému, který si kupujete, vzoreček – nerozbalenou voňavku lze potom v případě, že vám vůně nesedla, v pohodě vrátit.