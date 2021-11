Zatímco pánové mohou vybírat z příjemných dřevitých i svěžích vůní, které dokonale užijí po sportovním výkonu, náročném dni i do té nejlepší společnosti, pro dámy jsou určeny především podmanivé tóny exotických květin doplněné o koření z celého světa.

Jedna z nich má ovšem ještě něco navíc. Dámský parfém Aphrodisia Body Mist od Bijoux Indiscrets má svěží, hypnotickou a afrodiziakální vůni s tóny růže, ylang-ylang a jasmínu. Je vyrobený podle tajné receptury tak, aby zvýšil sebeúctu ženy, její atraktivitu i přitažlivost a stimuloval touhu. Neobsahuje alkohol, minerální oleje ani parabeny, je vhodný pro vegany, není testovaný na zvířatech a má přírodní složení. Navíc není mastný a je šetrný k pokožce, takže jej lze použít i na erotogenní zóny a citlivé oblasti.

Vůně Orlane zase mohou být řešením, pokud si chcete zklidnit mysl, působit žensky, rafinovaně a přitom do paměti ostatních vepsat jen to pozitivní, co by si o vás měli pamatovat.