Oves sice znali už antičtí lékaři, ale teprve ve středověku byl uznávaný jako lék. Kromě toho, že léčí kožní problémy, zafunguje jako lék na nervovou soustavu. Odstraňuje nervozitu, únavu, vyčerpání, nespavost, deprese. Dokáže uklidnit trávicí soustavu, podporuje růst správné střevní mikroflóry, škodlivé látky v těle omezí a „zařídí“ jejich vylučování z těla. Obsahuje rozpustné vlákniny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi.

Oves působí antioxidačně a má vysoký obsah vitaminu B1. Aktivuje náš imunitní systém. Ale hlavně je přirozeně bezlepkový a do jídelníčku ho mohou zařadit i lidé trpící celiakií nebo nesnášenlivostí na lepek.

Ale pozor, běžně dostupný oves v obchodech bývá kontaminován pšenicí, ječmenem nebo žitem, vyberte si proto jen čistý.

Využívá se vnitřně, ale i zevně. Oves a ovesné vločky jsou bohatým zdrojem hodnotných látek, které naše tělo potřebuje. A nejde jen o vločky, vařená zrna se přidávají do polévek a salátů. Vločky se kromě kaší dávají i do sušenek, cereálií a müsli tyčinek.

Ovesná rostlinná mléka jsou také výborná, třeba do kávy nebo pro přípravu palačinek a všude tam, kde se používá mléko. Tak ho ochutnejte a taky vyzkoušejte na vlastní kůži.

Hojivý obklad

Obklad z ovesných vloček pomáhá hojit drobná poranění, ale i kožní vředy, ekzém či i akné.

Návod: Hrnek ovesných vloček namočte v teplé vodě. Když změknou, rozmixujte je. Přiložte na gázu a tu pak připevněte na postižené místo. Nechte působit asi dvacet minut. Pak opláchněte a místo ošetřete obvyklým způsobem.

Nápoj na imunitu

Díky pravidelnému pití odvaru z rostlinek ovsa, stejně jako z ovesné slámy, zapomenete, co to je nastydnutí, rýma a kašel.

Návod: Asi 3–4 lžíce sušených rostlin ovsa zalijte 750 ml vroucí vody. Pak odstavte. Po 30 minutách přiveďte k varu a vařte na mírném ohni asi 10 minut. Potom odvar sceďte a nalijte do termosky. Vypijte po několika dávkách v průběhu celého dne, ráno nalačno, pak vždy po jídle a pak před spaním.

Tonikum pro čistou pleť

Používá se k omývání pleti po dokonalém očištění obličeje. Dodá hydrataci a postižená místa (akné, zapařeniny pro rouškou) léčí.



Návod: Lžíci vloček vařte asi 5 minut ve 250 ml vody, slijte rozvar přes sítko a tonikum je hotové. Uchovávejte v lednici, vydrží asi týden.

Čisticí a zvlhčující maska

Blahodárné účinky ovsa na pleť jsou už dlouho známé. I naše babičky si omývaly obličej tekutinou, která zbyla po máčení ovesných otrub.

Návod: Půlku zralého banánu smíchejte se lžící medu, 2 lžícemi jogurtu a 2 lžícemi umletých ovesných vloček. Vše důkladně promíchejte. Kašičku pak nanášejte na obličej. Po 20 minutách masku omyjte chladnou vodou a současně si trochu promasírujte pleť.

Léčivá koupel na únavu

Používá se na unavené svaly a klouby, bolesti páteře, na ischias, na revma, na housera a na kožní problémy (atopický ekzém, kopřivka).

Návod: Asi 1 kg slámy, která zůstane po sklizni, zalijte v hrnci 5 l teplé vody. Pak na 2–3 hodiny odstavte. Potom vodu znovu ohřejte a vařte 30 minut. Pak scezený odvar nalijte do vody ve vaně. Teplota koupele by neměla být vyšší než 37 °C a neměla by trvat déle než 20 minut.

Tinktura na nespavost a stres

Užívá se třikrát denně 1 lžička, která se zapije čistou vodou. Vezmete-li si 3 lžičky krátce po sobě po večeři, budete mít klidný spánek.

Návod: Čerstvě natrhanou rostlinu nadrobno nakrájejte a vložte do zavařovací sklenice o obsahu 0,5 l. Oves zalijte 100 ml čistého lihu a dolijte vodou tak, aby byl zcela ponořený. Zašroubujte víčko a odstavte na 2 týdny louhovat. Po 14 dnech bylinku sceďte a vymačkejte.

Jemná koupel v ovesné slámě

V současnosti podobné ovesné koupele nabízejí i wellness centra a stojí to spoustu peněz. Dobře vědí proč, pleť je po nich krásně zdravá a hydratovaná.



Návod: Do látkového pytlíku nasypejte 0,5 kg umletého zrna nebo ovesných vloček a vařte je ve 3 l vody. Odvar pak nalijte do koupele a vydržte v ní asi 20 minut.

Maska proti vráskám

Budete potřebovat pouze vodu nebo ovesné mléko a vločky.

Návod: Do snídaňového hrnku nasypejte vločky a přelijte je teplou vodou nebo ovesným mlékem – dejte louhovat do druhého dne do lednice. Druhý den vločky přeceďte a výluh si naneste na očištěný obličej. Vrstvu nechte zaschnout a pak naneste další vrstvu a postup opakujte, dokud nenanesete alespoň pět vrstev. Nechte působit asi 20 minut, pak opláchněte vlažnou vodou a obličej ošetřete krémem.

Nápoj na duševní únavu

Jestli si chcete udržet čistou mysl, připravte si zdravý nápoj ze zeleného ovsa. Ke slazení odvaru se místo medu používají bio rozinky a několik umletých jader vlašských ořechů. Odvar zbavuje tělo nezdravých zbytků z látkové přeměny a zmenšuje riziko vzniku ledvinových kamenů.

Návod: Lžičku sušeného ovsa zalijte sklenkou vroucí vody a nechte 10–15 minut pařit. Přidejte vrchovatou lžíci umletých rozinek. Nápoj vypijte a můžete si k němu dát i kaši z rozinek a vlašských ořechů.