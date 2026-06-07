Široké kalhoty a k nim v kompletu třeba vesta, halenka, bunda či sako – to je ideální outfit pro aktuální období. Často k nim do setu bývají i sukně různých délek, šortky či bermudy, popřípadě šaty. Jednotlivé kousky fungují spolu i samostatně, snadno se mezi sebou kombinují a můžete z nich vytvářet spoustu různých variací podle počasí, příležitosti i vaší okamžité nálady.
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Komplet, kostým, set. Poskládali jsme čtyři outfity na míru přesně pro vás
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Tajemství zářivého úsměvu: klíčové je večerní čištění
Zuby si čistíme denně, a přesto děláme chyby, které mohou vést k problémům. Stačí přitom změnit pár návyků a naučit se správnou techniku. Jak dlouho si zuby čistit, kdy vzít kartáček do ruky a proč...
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Koupelna je vaše soukromá oáza. Dopřejte si v ní dokonalý relax
Koupelna může být místem, kterým jen bezmyšlenkovitě proplujeme, když si jdeme čistit zuby. Nebo z ní můžeme vytvořit oázu klidu a relaxace, kde se lze schovat před světem a užít si čas jen pro sebe....
Slunění bez slunce? Vyrobte si dokonale bronzovou pokožku bez fleků a šmouh
Samoopalovák? Mnoho žen se mu stále vyhýbá. Mají obavy z fleků, nepřirozeného odstínu pleti nebo příliš složité aplikace. Možná mají i vlastní zkušenost, která nedopadla ideálně. Nezavrhujte moderní...
Nová sezóna si žádá nový botník. Trendy je hlavně pohodlí a trocha elegance
Pokud si potrpíte na pohodlí, aktuální trendy vás jistě potěší. V následujících měsících se budou nosit boty, ve kterých vydržíte celý den, aniž byste musela slevit z elegance nebo dělat kompromisy.
Pevné tělo bez práce? Některé metody fungují, jde o to začít včas
Všechny toužíme po zázracích a chceme perfektní formu ihned a bez námahy. Což bohužel nefunguje. Ovšem když začnete s přípravou ještě dnes, máte reálnou šanci cítit se v létě dobře a fit.
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Čeká vás letní svatba nebo jiná slavnostní událost? Pak je ten pravý čas poohlédnout se po šatech, ve kterých se budete cítit nejen krásně, ale i sebevědomě. Je z čeho vybírat.
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