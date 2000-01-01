náhledy
Lněný komplet v jemné meruňkové barvě zapadne do vašeho letního šatníku, i když si jinak potrpíte spíše na neutrální barvy. Díky přírodnímu materiálu vám nebude horko ani v nejparnějších dnech a kalhoty s košilí unosíte i zvlášť. Cena 999 Kč a 1199 Kč
Autor: Zara
Vzdušné šaty oceníte na dovolené u moře i v rozpáleném městě. Díky minimalistickému střihu vám takové šaty vydrží v šatníku několik sezón, jelikož nepodléhají trendům. Chcete-li jít s módním diktátem, oblékněte pod ně bílé tričko. Cena 859 Kč
Autor: Reserved
Pokud hledáte střih kalhot, který je nejenže pohodlný, ale současně také prudce módní, sáhněte po kalhotách s puky, vysokým pasem a rozšířenými nohavicemi. Sytý odstín už je jen pomyslnou třešničkou na dortu. Kalhoty kombinujte s bílým svrškem. Cena 1299 Kč
Autor: M&S
Proužky k létu patří stejně jako barvy. Proč tedy vše nezkombinovat do jednoho? Šaty se svislými pruhy sluší všem typům postavy, protože ji prodlužují. Hravé mašličky místo ramínek nositelce uberou několik let. Cena 1299 Kč
Autor: Lindex
Obyčejných nátělníků v neutrálních barvách máte jistě ve skříni bezpočet. Co ale zkusit i šťavnatý odstín pomeranče? Hezky zvýrazní opálení a unosíte ho ke kalhotám, bermudám i k sukním. Cena 359 Kč
Autor: H&M
Že elegance a výrazné barvy nejdou dohromady? To je mýlka, jak dokazuje i tato midi sukně. Díky rozparku nepůsobí upjatě a bude se v ní pohodlně chodit. A s čím ji kombinovat? Kromě obligátní bílé bude vypadat skvěle i s námořnickou modří, šedou nebo růžovou. Cena 2099 Kč
Autor: Gant