Parfémářské umění je velmi staré, už v dobách antiky se pálily aromatické esence a pryskyřice, aby si lidé vysloužili přízeň bohů. Slovo parfém je odvozeno z latiny, výraz per fumum znamená z kouře.
Nicméně brzy se ukázalo, že vůně nemusí sloužit jen bohům. A ve Francii se tato myšlenka rozvinula hlouběji. Během vlády Kateřiny Medicejské se výroba voňavek stala skutečným řemeslem, navíc velmi výnosným. Lidé se totiž naučili získávat vůně z květinových esencí.
To je ta nejtěžší část výroby vůní a dodnes je to stejné. Abyste získali kilogram extraktu, potřebujete například tři sta kilo pačuli, šest set kilo jasmínu nebo čtyři tuny růžových lístků.
Jistě, používají se i náhražky, ale pravé francouzské parfémy se stále drží tradiční přírodní cesty... To také vysvětluje jejich cenu. Parfémy byly už od dob, kdy se ve Francii rozšířily, luxusním zbožím, po kterém prahly především nejvyšší vrstvy. Dnes se vůně používají hlavně pro radost, jako jistá forma sebevyjádření. Ve Francii pak platí, že to není jen kosmetika, ale příběh, nálada a způsob svádění.