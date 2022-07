Při pobytu na slunci je samozřejmě důležitý ochranný přípravek. Číslo ochranného faktoru značí, kolikrát déle můžete být na slunci podle svého fototypu. V našich podmínkách je na začátku léta, pokud se intenzivně neopalujete, ideální SPF 25 (kromě lidí s velmi světlou pletí – fototyp I, kteří by měli používat vždy SPF 50). Ochranný faktor by nikdy neměl být menší než 15, a to i když máte tmavší pokožku.

Ochranný přípravek nanášejte minimálně 20 minut před sluněním, aby měl dost času se vstřebat. Při opalování na přímém sluníčku používejte na obličej faktor minimálně 50, jinak si zahráváte s předčasným stárnutím pleti. Na pozoru se musejí mít lidé fototypu I a ti, kdo mají na těle mnohočetná znaménka, případně u nich v rodině někdo prodělal rakovinu kůže. Pro ně opravdu platí při pobytu na slunci přísná doporučení – opalování není vhodné ani 15 minut.



Dermatolog MUDr. Jan Kučera, Perfect Clinic Dermatology