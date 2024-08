Vyražte ven i když vás zlobí kůže. Třeba atopikům sluníčko svědčí

Postoj k opalování se během času zásadně změnil. Zatímco ještě na počátku 20. století bylo žádoucí, aby dáma měla téměř porcelánovou pleť a byla sluncem prakticky nepolíbená, o pár desetiletí později se už vesele smažila v solárku nebo na pláži a chytala až nepřirozeně tmavý odstín.

Doba se změnila, dnes se o opalování mluví s respektem a vždy je k tomu připojeno varování – sluneční záření má škodlivé účinky. Strašák zvaný rakovina je připomínán poměrně často a většina lidí zná a dodržuje pravidla bezpečného slunění.

Jenže mnohdy ani to nestačí. V populaci totiž stále přibývá těch, kteří řeší kožní problémy a na slunce reagují jiným způsobem, než by chtěli.

Atopik na sluníčku

Stav, kdy organismus reaguje přecitlivěle na nějaký podnět, se nazývá atopie. Atopická pokožka je vysušená, chybí jí schopnost zadržovat vodu, svědí, je začervenalá a snadno se v ní vytvářejí bolestivé prasklinky. Děje se tak proto, že oproti zdravé kůži obsahuje mezi jednotlivými rohovými buňkami méně tuku, takzvaných ceramidů.

Dobře jí ale dělá suché teplo. Sluníčko a UV záření působí na pleť se sklony k atopii pozitivně, snižuje počet buněk, které vyvolávají nežádoucí imunitní odpověď. Nicméně je nezbytné chránit ji krémem s vysokým SPF a nevystavovat na dlouhou dobu přímému záření. Obtíže navíc může způsobovat i nadměrné pocení, které je se sluněním spojeno.

Proto si vybírejte oblečení vyrobené z měkkých prodyšných materiálů, jako je bavlna nebo len, a syntetické látky zcela eliminujte. Chladit se v létě ve vodě, potápět se a plavat, to je v pořádku, ale citlivé pokožce bazény s chlorem příliš nesvědčí, dráždí ji a vysušují. Bude-li to možné, volte koupání v mořské vodě. Sprcha „po“ je nutností, podobně jako dostatečná hydratace pleti.

Fotosenzitivní trable

Pod termínem fotosenzitivita se skrývá více onemocnění, která provází vyrážka na kůži v důsledku abnormální reakce na sluneční světlo. Dochází k tomu ale i v případě, že pobýváte ve stínu anebo dokonce za oknem, fotosenzitivní jedinec má obzvlášť velké potíže ve vlhku a horku. Za problémem často stojí užívání některých léků, v každém případě je klíčové zredukovat pobyt na slunci, hlavně během poledne.

Ani potničky nejsou to, co byste chtěli řešit během dovolené u moře. V horku a vlhku některým lidem otečou vývody potních žláz a ucpou se. Stává se to v parném a vlhkém prostředí, leckdy ani není nutné být přímo na slunci, i tak pokožku pokryjí nepříjemně bolestivé puchýřky. Co poradit? Studenou sprchu, obklady a hodně větráků kolem sebe.

Zvolte si to nejlepší

Při výběru ochranného opalovacího prostředku se řiďte typem vaší pleti. Pokud je citlivá, sledujte, zda obsahuje i pro pokožku prospěšné složky jako ceramidy a kyselinu hyaluronovou.

Jinak se zaměřte hlavně na SPF. Sun Protection Factor, tedy sluneční ochranný faktor, je číslo, které říká, kolikrát déle můžete bez rizika spálení zůstat na slunci při použití příslušného přípravku v porovnání s tím, že byste pobývali venku bez něj.

V praxi to znamená, že když si vyberete třeba číslo 8, spálili byste se bez přípravku za 10 minut, s ochranným faktorem na to ale dojte až po 80 minutách.

První dny na slunci je dobré volit bez ohledu u na to vyšší ochranný faktor, snižovat ho musíte postupně. Pamatujte však, že ani po aplikaci nejste zcela chráněni, rozumné opalování je nutností. Zvlášť velký pozor si dávejte na oblasti, které jsou většinu roku skryty, jako ramena, hrudník nebo stehna.