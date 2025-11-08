Old money. Pojem, za kterým se skrývá vše, co dělá ženu ženou, módu módou a jedinečnost jedinečností. Jak na takový šatník, radí stylistka Zuzana Čadková.
Neotřelé sako
Styl old money vyniká nenápadnou elegancí, a pokud ho chcete dosáhnout, nebojte se, není třeba předělávat šatník úplně od píky. Jedním ze základních prvků je totiž sako, které většina z nás už vlastní.
Kombinace džín, trička a saka bude vždy vypadat luxusně. Pokud jste zvyklá na mikinu, stačí udělat jen malou výměnu svršku. A jestliže se na nákup tohoto kousku teprve chystáte, dejte přednost barvám, jako je šedá nebo černá.
Mokasíny
Tenisky už z pomyslného trůnu co do praktičnosti a pohodlí asi jen tak nesesadíme – a ani nechceme. Symbolem elegance ale jsou, byly a budou mokasíny. Proto by minimálně jeden pár měl mít místo v každém botníku.
Šátek
Nenápadný detail, který však dokáže zázraky. I přesto, že je tématem luxusní styl, nemusíte být hned majitelkou hedvábného výtvoru věhlasné značky, stačí si vybrat z nabídky běžných obchodů. Možností, jak šátek zakomponovat do výsledného looku, je nespočet. Jedno je ale jisté: pokaždé vás to odliší od ostatních a vy budete ženou s velkým Ž.
Džíny
Už po desetiletí patří k nejuniverzálnějším kouskům šatníku – a své místo mají i v old money stylu. Jen je třeba dodržet pár pravidel. Zapomeňte na módní výstřelky, držte se ideálně rovného střihu, který je vhodný pro všechny typy postav a dá se s ním krásně pracovat v rámci stylingu celého modelu.
Precizní manikúra
Můžete mít sebelepší oblečení, ale teprve upravené nehty z vás udělají skutečnou dámu. Křiklavě neonové barvy vyměňte za neutrální odstíny. S přicházejícím podzimem se nebojte nosit bordó nebo olivovou – nejen na nehtech, ale klidně i v celkovém stylingu.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.