náhledy
Astrid denní a noční pleťový krém Aloe a okurka jsou jako zálivka pro vaši pleť. Kombinace aloe vera a extraktu z okurky pleť intenzivně hydratuje až po dobu 24 hodin, zklidňuje ji a dodává svěží, revitalizovaný vzhled. Lehká nemastná textura pomáhá udržovat rovnováhu vlhkosti pleti a je vhodná i pro smíšenou a mastnější pokožku. Cena 129 Kč
Autor: Astrid
Štípnutí od komára, vosy nebo jiného hmyzu umí pěkně potrápit a plátek okurky na něj často nestačí. ALPA gel rychle zklidní svědění i pálení, příjemně chladí a díky jemnému znecitlivujícímu účinku přináší okamžitou úlevu. Zároveň pomáhá omezit škrábání, které může pokožku poškodit a zvýšit riziko infekce. Skvěle poslouží i po popálení kopřivami, kdy podrážděnou pokožku zklidní a osvěží. Doporučená cena je 29 Kč.
Autor: Alpa
Oční maska Korres Cucumber je rychlou pomocí pro unavené oční okolí po probdělé letní noci. Výtažek z okurky a kyselina hyaluronová zmírní otoky, tmavé kruhy a zahladí i jemné vrásky. Cena 140 Kč
Autor: Kores
Objevte svěžest a jemnou péči, kterou potřebuje i ta nejnáročnější pokožka. Kombinace aloe vera a okurky v bioaktivním séru přináší přírodní posilující koktejl, který revitalizuje váš obličej, zaručí svěží vzhled a dlouhodobý komfort. Díky lehké textuře se sérum rychle vstřebává a zanechává pleť nádherně hydratovanou a hladkou. Cena 296 Kč
Autor: Saloos
Šampon Pure Fresh s kyselinou salicylovou a výtažkem z okurky pomáhá odstranit přebytečný maz a nečistoty z vlasů i pokožky hlavy. Zanechává vlasy svěží, čisté a lehké u kořínků. Díky osvěžující formuli vydrží pocit čistých vlasů déle, což se v době cestování a dovolených jistě hodí. Cena 109 Kč
Autor: Garnier