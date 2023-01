Jednou denně pleť odlíčit a dvakrát za den pečlivě vyčistit. To je přesně to, co ji učiní dokonale šťastnou. A podle toho bude také vypadat. Uf, zní to pro vás jako cosi nedostižitelného, náročného, nemyslitelného?

Opravdu to jen tak zní, smysl to však dává. Když ráno vstanete, musíte z pleti odstranit zbytky nočního krému. Na to se hodí pleťová voda nebo pleťové mléko.

Večer je pokožka po celém dnu znečištěná, je na ní co gruntovat, odlíčení a čištění představuje absolutní nezbytnost. Jenže co zapojit? Pleťové mléko, či vodu?

Záleží na tom, jaký máte typ pleti. Pro suchou je nejlepší mléko bez obsahu alkoholu, pro mastnou pleťová voda. V každém případě je ale v rámci večerní očisty třeba postup několikrát zopakovat a obzvlášť opatrně je nutné vzít oční okolí. Tampon se na oko jen lehce přiloží, nijak se s ním netlačí, potom se tamponkem lehce zajede do stran.

Nezapomeňte si odlíčit i rty. Na dočištění použijte tonikum, maximálně dvakrát týdně zařaďte do svého čisticího rituálu peeling. Po celé proceduře přichází na řadu noční krém.

Když si odličování a čištění pleti vyzkoušíte a trochu osaháte, zjistíte, že více než tři až čtyři minuty vám nezabere. Samozřejmě za předpokladu, že máte po ruce svůj báječný arzenál příhodných čisticích a odličovacích produktů.