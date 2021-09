Mýtus č. 1: Gel vysušuje

V případě gelů nebo odličovacích želé to už dávno neplatí. Tenhle mýtus vznikl, když byly přípravky k mokrému odlíčení vhodné hlavně pro mastnou pleť a tu běžnou stahovaly. Teď naopak tváře rozjasní.

Mýtus č. 2: Toho odpadu

Tleskáme, že se snažíte i při odličování minimalizovat vyprodukované množství odpadu, a doporučujeme používat pratelné, tedy znovu použitelné čisticí tamponky. Hoďte je do pračky a šetřete přírodu.

Mýtus č. 3: Legendy jsou předražené

Ty nejlepší přípravky samozřejmě nestojí 60 korun, ale stejně s nimi „hodně muziky“ nebývá. Vsaďte na velká balení a akční týdny, žádná nedosažitelnost to není.

Mýtus č. 4: Mléko se už nedělá

Možná jste pod neustálým přívalem novinek a zajímavých textur nabyla dojem, že klasická odličovací mléka už neexistují, ale pořád jsou k dostání. V luxusní variantě i za pár korun.

Mýtus č. 5: Ubrousky nefungují

Pak jste asi neměla ty správné. Jakmile je otevřete, nešetřete si je na příští dovolenou, to samozřejmě vyschnou a fungovat nebudou. Navíc existují i ubrousky pro citlivou pleť nebo s micelární vodou.

Mýtus č. 6: Na oči nic extra nepotřebuji

Ale ano, potřebujete! Speciální odličovač na oči funguje lépe (oční krém si taky nedáváte na celý obličej). Už jen proto, že si poradí s voděodolnou řasenkou a neštípe v očích.

Mýtus č. 7: Příroda neodlíčí

Přípravek má 99 % ingrediencí přírodního původu, a přece funguje. Na přírodní ingredience můžete vsadit, i když potřebujete odstranit vrstvy nerozpustné řasenky. Jen to chce vybírat funkční čistidla.

Mýtus č. 8: Ze všeho zrudnu

Jestli vás po odlíčení trápí zarudnutí, vyrážka nebo otoky, neznamená to, že se musíte vzdát make-upu a už vůbec ne čištění. Jen vybírejte péči v lékárně pro extra citlivou pleť.

Tip Doporučujeme vybrat správnou pětku: jeden přípravek pro mokré odlíčení ve vaně (želé, gel, mýdlo) a pak tři na suché - jeden na oči, druhý odličovák na základ a třetí na dočištění. Na cesty jsou ideální ubrousky.

Mýtus č. 9: Micelárka ničí pleť

Ale no tak... To by přece nebyla tak oblíbená. Naopak velmi spolehlivě odstraňuje i výrazný make-up. Micely fungují jako magnetky, které lapají nečistoty. Poté pleť opláchněte.

Mýtus č. 10: Mýdlo štípe

Aha, vy asi myslíte mýdlo na ruce, že? To nevíme, to jsme si do očí nedávali. Ale víme jistě, že speciální jemná mýdla na tváře si s nečistotami i make-upem spolehlivě poradí.