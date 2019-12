Ač světem hýbou moderní technologie a mít všechno v mobilu se může zdát in, má papírový záznamník pořád obrovské kouzlo. Na rozdíl od chytrého telefonu vás nikdy nenechá na holičkách – nevybije se ani se z něj jen tak nic neztratí. Navíc je přehledný, lze ho mít neustále po ruce a zapisovat si do něj nejen termíny, ale také okamžité nápady či postřehy. A některé diáře jsou vskutku stylovými kousky!

Pro všechny milovnice módy

Z plodné spolupráce osvědčené autorské dvojice letos vzešel Módní diář 2020 . Toto originální dílko novinářky Jany LeBlanc a výtvarnice Martiny Pavlové bude spolehlivým průvodcem rokem 2020 a současně rádcem a pomocníkem ve světě neustále se měnících trendů. Autorky v něm zúročily své zkušenosti z lifestylových časopisů, pro něž Jana LeBlanc psala a Martina Pavlová pracovala jako módní redaktorka.

„Spousta žen má plné šatníky, a nemá co na sebe. Jiné milují fashion magazíny a blogy, ale stejně tápou v každém obchodě, kam přijdou. Co si koupit? Sluší mi to? Bude se mi to hodit k tomu, co už mám? Chtěly bychom ženy motivovat, aby jim móda připadala doopravdy hravá a abychom díky tomu viděly v ulicích více vkusu,“ říkají Jana s Martinou.

Módní diář je tak plný informací a tipů, jaké oblečení zvolit pro různé postavy, jak najít „své“ barvy, jak poznat kvalitní oděv, s čím ho sladit, jak si sestavit nadčasový šatník či oživit ten stávající, i když zrovna nemáte peněz nazbyt. Jak se obléknout, pro různé příležitosti? Jak se vyhnout módním přešlapům? S tím vším vám zápisník poradí. Najdete tu i praktické tabulky velikostí, oblíbené samolepky a prostor pro vlastní zápisky.

Pro vášnivé knihomolky





Pokud vás Módní diář dostane, vězte, že do oblasti zájmu jeho autorek zdaleka nepatří jen móda a styl. Na svém kontě mají už několik společných projektů. Mezi nimi třeba úspěšný Zápisník milovnice knih – jakýsi „čtenářský deník“ pro ještě lepší pocit ze čtení a ještě větší radost z knížek! Díky němu už nezapomenete na žádnou knihu, literární postavu ani myšlenky, které vás inspirovaly.

„Chtěly jsme, aby tento kreativní blok vzbuzoval radost: při samotném psaní i po letech, kdy člověku připomene, co mu zpříjemňovalo cesty do práce, dovolené…, nebo také hrdiny, se kterými trávil noci,“ vysvětlují autorky.

Je v něm spousta místa pro poznámky o přečtených dílech a jeho součástí jsou také praktické tipy týkající se světa knih. Dozvíte se, jak přečíst alespoň jednu knihu týdně, jak se naučit číst knihy psané v cizím jazyce (a s nimi i cizí jazyk), jak si uspořádat knihovničku… A kdybyste náhodou nevěděli, po jakém čtení sáhnout, stačí nalistovat seznam s nejslavnějšími díly nebo čtenářskou výzvou. Mějte přehled o tom, co čtete!

