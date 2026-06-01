Mokasíny bez tkaniček
Hledáte univerzální obuv, která je pohodlná a současně elegantní? Zapomeňte na lodičky, parádu letos uděláte v mokasínách. A ne ledajakých. Hlavním trendem jsou tzv. loafers boty.
Tento složitý název si ale nemusíte pamatovat. Stačí vědět, že se jedná o boty, které připomínají mokasíny, ale nemusíte je zavazovat. Zkrátka si je nazujete jako Popelka svůj střevíček. Tyto boty se hodí k sukním, společenským kalhotám, i džínám. Nosí se v tlumených odstínech, ale i bohatě zdobené.
Háčkované modely ovládly obchody
Romantické duše jistě potěší, že letošní jarní a letní sezónu se na výsluní hřejí pletené a síťované sandálky. A ty nejde nemilovat!
Na noze je téměř neucítíte a každý outfit automaticky povýší. Navíc mají nespornou výhodu také v tom, že jsou neuvěřitelně prodyšné, tedy ideální do horkých dní. Když k nim ještě přidáte klasickou „síťovku“, vytvoříte si jednoduše celek vhodný do práce (pokud nemáte určený dress code) nebo na letní grilovačku s přáteli. Stále však jde o volnočasovou obuv, de třeba do divadla v nich la proto nechoďte.
Výrazné sandály
Zapomeňte na jemné páskové střevíčky. Obchody ovládly sandály inspirované pánskou módou, nosí se robustní podrážky, zdravotní obuv i silné páskování, které zakrývá většinu nártu. Přesto ale dovoluje za noze dýchat.
Další variantou jsou sandálky připomínající baletní boty, které jsou sice hezké na pohled, ale nejsou pro každého – nejenže jejich šněrování zabere poměrně dost času, ale je navíc důležité dbát na to, aby se šňůrka nevzhledně nezařezávala.
A raději připomínáme, že ačkoli do tenisek nebo mokasín se nyní nosí vysoké bílé ponožky, do sandálů stále nepatří.
Tenisky na všechny způsoby
Po několika sezónách, kdy se na módním nebi držely výhradně bílé tenisky, se škála barev rozšiřuje, i když nesmrtelnou bílou klasikou nic nezkazíte. Pokud ale chcete „jít s trendy“, doporučujeme koupit si tenisky v tmavší barvě, se zajímavým zdobením (ne ovšem přehnaným) a nebo na výrazné platformě. Nosí se i tenisky s absencí paty připomínající pantofle.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.