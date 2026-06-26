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Chcete chodit nahá? Zkuste nude líčení, už je zase trendy

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Nivea

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
10 fotografií
Jak letní počasí nabírá na síle, uchylujeme se pomalu k lehčím a jednodušším způsobům líčení a necháváme vyniknout svou přirozenost. Ke slovu přichází takzvané nahé líčení, chcete-li nude make-up.

Střídmé nahé líčení je trend posledních let. Jeho podstata je prostá: jde o jednoduché líčení, které na první pohled vypadá, jako byste neměla žádný make-up. Tvář má velmi přirozený vzhled, ale pleť je sjednocená a zářivá. Nahé líčení v žádném případě neznamená zanedbanou pokožku a odbytý make-up.

Jak na to?

Chcete-li si dopřát nude make-up, je třeba, aby vaše pleť byla pravidelně a vhodně opečovávaná přípravky, které potřebuje. Základem je i jemné, ale důkladné odličování a čištění ráno a večer. Ani nahé líčení se neobejde bez odlíčení. Pokožka musí být dobře hydratovaná a také dostatečně chráněná před sluncem.

  • Zapomeňte na těžké, silně krycí make-upy. Místo nich přicházejí ke slovu make-upy velmi lehké, BB krémy, tónovací krémy a podobně.
  • Jaké odstíny očních stínů, tvářenek, rtěnek? Co nejpřirozenější: tělové, béžové, pudrové, šedé (na oční stíny), světle růžové i fialkové, broskvové, s postupujícím opálením lze i zlatohnědé. Odstín by měl vždy co nejvíc odpovídat vaší pleti.
  • Obočí pročešte, vytvarujte a zafixujte. Řasy jemně zvýrazněte řasenkou, která nemusí být černá, zkuste třeba hnědou či vínovou.
  • Na rty stačí bezbarvý či lehce tónovaný lesk nebo jemná rtěnka.
  • Závěrečný pudr buď jen minimálně, nebo vůbec.

Antimanikúra

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Dopřát si můžete i „nahé nehty“. Letošnímu létu vládne nonicure neboli antimanikúra či „nahé nehty“.

Žádné umělé nehty, výrazné barvy, honosné zdobení – jen přirozeně zdravý vzhled. Ke slovu přicházejí hlavně pečující produkty, které nehtům (i nehtovému lůžku) dodávají výživu a zdraví. Nehty by měly být kratší, zapilované, bez laku, nebo se zpevňujícím či vyživujícím bezbarvým, bezbarvým, popřípadě jemně tónovaným lakem – jak jinak než v nude odstínech.

Rada odborníka

Na minimalistické líčení, třeba na dovolené, mohou v zásadě stačit jen čtyři produkty: kvalitní BB krém, rtěnka, kterou lze použít i jako tvářenku, řasenka a lehký pudr, který můžete vyměnit za kvalitní péči, třeba hydratační krém se SPF.

THE NO-RULES POWDER, multifunkční líčidlo pro oči, rty a tvář, s kyselinou hyaluronovou a ceramidy, cena 373 Kč
Víceúčelová gelová tyčinka na rty a tváře WAUNT BLUSH WORTHY, odstín Fresh Pink, snadno se nanáší a vrství, obsahuje glycerin a niacinamid, cena 260 Kč
INDISSOLUBLE, přírodní kompaktní pudr (náhradní náplň), ideální pro citlivou pleť, s bambuckým máslem a oleji avokádovým, makadamiovým a meruňkovým, cena od 176 Kč
PALETKA OČNÍCH STÍNŮ NUDE GLAM, s matným i perleťovým finišem, přírodní kosmetika, cena 119 Kč
10 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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