Střídmé nahé líčení je trend posledních let. Jeho podstata je prostá: jde o jednoduché líčení, které na první pohled vypadá, jako byste neměla žádný make-up. Tvář má velmi přirozený vzhled, ale pleť je sjednocená a zářivá. Nahé líčení v žádném případě neznamená zanedbanou pokožku a odbytý make-up.
Jak na to?
Chcete-li si dopřát nude make-up, je třeba, aby vaše pleť byla pravidelně a vhodně opečovávaná přípravky, které potřebuje. Základem je i jemné, ale důkladné odličování a čištění ráno a večer. Ani nahé líčení se neobejde bez odlíčení. Pokožka musí být dobře hydratovaná a také dostatečně chráněná před sluncem.
- Zapomeňte na těžké, silně krycí make-upy. Místo nich přicházejí ke slovu make-upy velmi lehké, BB krémy, tónovací krémy a podobně.
- Jaké odstíny očních stínů, tvářenek, rtěnek? Co nejpřirozenější: tělové, béžové, pudrové, šedé (na oční stíny), světle růžové i fialkové, broskvové, s postupujícím opálením lze i zlatohnědé. Odstín by měl vždy co nejvíc odpovídat vaší pleti.
- Obočí pročešte, vytvarujte a zafixujte. Řasy jemně zvýrazněte řasenkou, která nemusí být černá, zkuste třeba hnědou či vínovou.
- Na rty stačí bezbarvý či lehce tónovaný lesk nebo jemná rtěnka.
- Závěrečný pudr buď jen minimálně, nebo vůbec.
Antimanikúra
Dopřát si můžete i „nahé nehty“. Letošnímu létu vládne nonicure neboli antimanikúra či „nahé nehty“.
Žádné umělé nehty, výrazné barvy, honosné zdobení – jen přirozeně zdravý vzhled. Ke slovu přicházejí hlavně pečující produkty, které nehtům (i nehtovému lůžku) dodávají výživu a zdraví. Nehty by měly být kratší, zapilované, bez laku, nebo se zpevňujícím či vyživujícím bezbarvým, bezbarvým, popřípadě jemně tónovaným lakem – jak jinak než v nude odstínech.
Rada odborníka
Na minimalistické líčení, třeba na dovolené, mohou v zásadě stačit jen čtyři produkty: kvalitní BB krém, rtěnka, kterou lze použít i jako tvářenku, řasenka a lehký pudr, který můžete vyměnit za kvalitní péči, třeba hydratační krém se SPF.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.