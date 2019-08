Značka Converse popouští uzdu fantazii a v rámci nové kolekce klasických Chucků se zamýšlí nad naší existencí ve vesmíru. Jsme v něm opravdu sami? Možná ne…a na planetě Zemi rozhodně ne! A tak na sobě nese kultovní silueta výrazný nápis „We Are Not Alone“, který připomíná důležitost přátelství.

Na jakákoliv bláznivá dobrodružství jsou potřeba kamarádi, aby je bylo s kým sdílet. S tímto faktem pracuje i značka Converse, která propojuje aktuální kolekce s inspirativními crew z celého světa. Vybízí k nalezení opravdových přátel, se kterými se člověk nebojí být sám sebou a dělat si věci po svém, protože právě tak často vznikají nezapomenutelné příběhy a zážitky.

Unisexová edice We Are Not Alone obsahuje nízké a vysoké modely Chuck Taylor sytých i tlumených barev, které jsou doplněny kontrastními tkaničkami. Converse klade opět velký důraz i na pohodlí, a tak je každá teniska opatřena speciální OrthoLite stélkou.

Kolekce Chuck Taylor All Star We Are Not Alone je k dostání v obchodě Converse v Centru Chodov a u vybraných prodejců.





Více o aktuálních kolekcích Converse - http://www.conversecz.com.

