Stanislava Stiborová

V noci odpočíváme, sníme, nabíráme síly a energii. Naše pokožka to má těžší, v noci má totiž nejvíc práce. Musí se vypořádat se zátěží z předešlého dne, oddechnout si a zároveň se přichystat na další náročný den, aby opět byla fit, připravená a vypadala co nejlépe. Co jí trochu pomoci?