Jak se obléct do deště? Odpověď je nasnadě: Samozřejmě tak, abychom zůstali v suchu. Jít ven při nepřízni počasí někdy musíme, i když se nám nechce. Pro takové příležitosti se nám hodí praktické oblečení, které ale může být i trendy a elegantní.
Základem je vrstvené oblečení, nejlépe z funkčních materiálů, které odvádějí pot ven, ale nepropustí vodu dovnitř.
Nejvrchnější vrstva by měla být nepromokavá, ale prodyšná. Vyhněte se špatně schnoucím oděvům.
Myslete na ochranu hlavy a krku, stejně jako na voděodolné boty. Kvalitní deštníky se hodí vždycky. Víc vydrží ty s pevnou konstrukcí a odolným pláštěm.
Praktičtější jsou neutrální barvy, snáze se kombinují s oblečením, ale pokud si chcete rozzářit deštivý čas oblíbeným veselým vzorem, tak proč ne?
