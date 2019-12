Dobře padnoucí účes „na kluka”

Ve světě krásy patří ke známým chameleonům, co se změn vzhledu týče. Nadaná Charlize Theronová (44 let) se vždy ukáže s novým, velmi působivým vlasovým stylingem. Jen letos jich vystřídala desítky. Nejde však pouze o drobné úpravy. Neuvěřitelně půvabná herečka se nebojí jít i do úplných extrémů.

Ten, kdo tvrdí, že dámám krátké vlasy nesluší, musí při pohledu na Charlize Theronovou vzít svá slova zpět. Ať už se jedná o střih „podle kastrolu”, rošťácký rozcuch, uhlazenou eleganci, ani jedné kreaci se nedá nic vytknout. Pokud tedy přemýšlíte nad radikální změnou vzhledu, nebojte se těchto netradičních vlasových výtvorů. Nejenže podtrhnou vaší jedinečnost, už nebudete onou nudnou šedou myškou. Stanete se sofistikovanou ženou, která má charisma.