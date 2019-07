Jak mít dokonalou pleť bez použití make-upu?

V první řadě je podstatná správná péče o pleť. Alfa omegou dokonalé pokožky je důkladné odličování a čištění každé ráno a večer. Pokud opomíjíte tento důležitý kosmetický proces, protože jste na to přeci moc mladá, šeredně se vám to v budoucnu vymstí. A o pouhé průpovídky opravdu nejde, je to fakt. Mimo to se účinné látky z pečujících výrobků kvůli nahromaděným nečistotám nedostávají k povrchu kůže, nevstřebávají se a pleť se „dusí“. Pleť je pak unavená, zašedlá a ztrácí kondici.

Jestli chcete vyrážet bez nánosu hutného make-upu, pyšnit se výstavní pokožkou, pořiďte si intenzivně hydratační krém. Aplikujte je ráno před líčením, a večer před spaním. Podstatná je pravidelnost. Samozřejmostí by se měly stát také obličejové masky, čistící gely zaměřené na černé tečky a peeling. Čím budete straší, je potřeba zahrnout do péče více produktů, ale prozatím postačí výše zmíněné výrobky. Nebojte se, o velkou investici nejde. Navíc to nejsou vyhozené peníze.

Tip vizážistů: Pro pleť jako ze žurnálu vizážisté doporučují do denního krému přidat kapku rozjasňovače. Pokožka získá krásně třpytivý šmrnc.

DERMOPURE Čistící pleťová voda, Eucerin, 289 Kč Konjaková houba Love Nature, Oriflame, 129 Kč

Přirozený look jako mávnutím proutku

Pleť můžete zdokonalit a rozzářit i bez použití make-upu. Stačí použít BB krém, který pleť rozzáří. Vhod přijde také speciální oční krém, jenž pomocí pigmentů a speciálních světlo odrážejících částeček umí zamaskovat vrásky a kruhy pod očima. Lehce krycí krémy navíc většinou pleť i vyhlazují, takže se světlo mnohem lépe odráží. Pokožka na pohled vypadá svěží a krásná. Pak už stačí líčení zafixovat transparentním pudrem, přidat lehce bronzeru, tvářenky, na řasy nanést jednu vrstvu mascary, obočí pročesat řasenkou na obočí. I bez výrazné rtěnky můžete mít rtíky k zulíbání. Úplně postačí nanést tónovací balzám na rty, které o ně pečuje a přitom je zkrášlí jemným leskem.