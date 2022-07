Jedná se o naprosto přirozený proces, který ovšem nikdo nemiluje. Když je všude kolem vás horko, tělo se nadmíru zahřívá. Aby si udrželo svou normální teplotu, vylučuje pot a tím si pomáhá.

„Pocení se nejčastěji projevuje na dlaních, chodidlech, v podpaží, na čele nebo zátylku,“ říká Jan Kučera, dermatolog z Perfect Clinic Dermatology.

„Tento problém je nejen tělesně obtěžující, ale často dotyčného společensky hendikepuje, ať už se jedná o podání upocené ruky, obavy z mokrých kruhů na košili nebo rizika zápachu,“ dodává.

Někteří lidé z toho mají vysloveně fóbii a radši v horku sedí doma, než aby riskovali nějaký ten upocený trapas. Opravdu si ale takhle chcete kazit léto?

Omezte používání tělových mlék

Radám, jak se tomu bránit, najdete všude plno. Zopakujme tedy hlavně to, že byste si měli klidně i několikrát denně dopřát krátkou sprchu. Tím se osvěžíte a pot ze sebe smyjete. Vodu používejte vlažnou, nikoli ledovou, která zužuje cévy a vy se pak naopak potíte víc.

Na tělová mléka raději zapomeňte, a když už se bez nich neobejdete, aplikujte je jen na místa, kde se potíte nejméně – tedy třeba na nohy a paže.

Používejte antiperspirant. Na rozdíl od deodorantu, který jen překrývá pach potu, antiperspirant zamezuje jeho tvorbě. Nepřehánějte to s ním ale: tělo trochu toho pocení potřebuje. A noste oblečení z přírodních materiálů – nic umělého.

Funguje elektrický proud i botox

Tolik o tom, co zvládnete každý den dělat sami. Ale pokud chcete jít ještě dál, existují i velmi sofistikované moderní metody, které vám uleví. Velmi dobrou, dlouhodobou a spolehlivou možností je aplikace botulotoxinu. Ten zabrání přenosu vzruchů z nervových vláken na potní žlázy.

Aplikace se provádí pomocí tenkých jehliček v hustotě přibližně jeden vpich na cm2. Používá se do oblasti podpaží, dlaní nebo plosek chodidel. Účinek se projeví za dva až deset dnů a přetrvává až dvanáct měsíců. Cena se odvíjí od toho, na kolika místech a v jakém rozsahu ho použijete, ale jde do desítek tisíc.

Další možností je elektrický proud. Ano, čtete správně. Nadměrné pocení, především v oblasti dlaní a nohou, pomáhá léčit i iontoforéza. Tato metoda je založená právě na malém kontrolovaném množství elektrického proudu v kombinaci s působením vody.

I když to zní dost riskantně, jedná se o velmi bezpečnou a bezbolestnou proceduru. Provádí se tak, že pacient položí dlaně či plosky nohou do vody, kam je zaveden za pomoci speciálního přístroje velmi slabý elektrický proud, který proniká do kůže.

První výsledky jsou vidět již po 1 až 3 týdnech používání. Zpočátku je nutné na zákrok jít 3x – 4x do měsíce. Na trhu dokonce existuje přístroj, který si pro tyto účely můžete pořídit domů. Stojí kolem deseti tisíc korun. Iontoforéza vydrží až několik měsíců a dá se posléze zopakovat. Nehodí se ale pro těhotné ženy či kardiaky.

Nadměrné pocení nepodceňujte

Nadměrnému pocení se říká také hyperhidróza a někdy není způsobené jen vedrem či stresem. Podle dermatologa Kučery může znamenat i vážnější nemoc. Mnohdy souvisí například se špatným fungováním štítné žlázy, s cukrovkou nebo chronickou infekcí. Zvláště noční pocení, které vyžaduje každé ráno výměnu ložního prádla, bývá varovným příznakem nádorového onemocnění.

Někdy ale stojí za vaším pocením také určité léky, které užíváte. Pak se můžete poradit s lékařem o jejich případné výměně. Na vině bývá i alkohol v krvi.