Mystická kolekce ABODI x VUCH LAB přichází

Komerční sdělení   18:00
ABODI a VUCH LAB spojují síly v jedinečné kolekci inspirované českými, maďarskými a transylvánskými legendami. Objevte kabelky s příběhem mystické múzy Villushky.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Móda, která vypráví příběh. | foto: Archiv Vuch lab

Móda, která vypráví příběh. Spolupráce ABODI x VUCH LAB přináší na českou scénu kapslovou kolekci inspirovanou historickými kořeny a legendami střední a východní Evropy. České, maďarské i transylvánské kulturní vlivy se zde po staletí prolínaly – a právě tento hluboký dialog se nyní promítá do současného designu.

Móda, která vypráví příběh.

Pro značku VUCH představuje kolekce významný milník v rámci platformy VUCH LAB, která dává prostor autorským projektům s výrazným přesahem. Pro mezinárodně respektovanou značku ABODI jde naopak o vůbec první vstup do segmentu dostupnějších fashion doplňků. Výsledkem je spojení nadčasové estetiky, silného příběhu a moderní funkčnosti.

Móda, která vypráví příběh.

Kolekce představuje dvě ikonické kabelky navržené pro ženy v pohybu. Barrone je prostorná tote taška spojující eleganci a praktičnost – ideální do práce, na schůzky i na víkendové cestování. Dostupná je v odstínech Palazzo Beige, Jet Black, Crocco Jet a Crocco Cognac. Druhým modelem je Elongé, trendy kabelka s protáhlou siluetou typu „east–west“ a výraznými dlouhými uchy. Reinterpretuje estetiku počátku milénia a přináší výrazný statement kousek v barvách Fire Red, Vanille Cream, Jet Black nebo Baby Pink Stud.

Móda, která vypráví příběh.

Móda, která vypráví příběh.

Móda, která vypráví příběh.

Móda, která vypráví příběh.

Móda, která vypráví příběh.

Výraznou roli hraje také mystická múza Villushka – nově vytvořená mytická postava inspirovaná Rusalkou, transylvánskými upírskými legendami i pověstmi o vodních vílách. Působí hravě a jemně, ale drobný náznak upírských tesáků připomíná její sílu a autonomii. Symbolizuje moderní ženu, která je laskavá i sebevědomá zároveň.

Móda, která vypráví příběh.

Kolekce je dostupná na www.vuch.cz a ve VUCH store v Praze na Národní 37. Barrone pořídíte za 7 990 Kč, Elongé za 4 990 Kč (varianta Pink 5 990 Kč) a doplněk Villushka za 1 190 Kč.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně

Březová sauna

Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...

Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem

Barevných kamenů se ženy stále poměrně bojí. Mají za to, že nemají moderní...

Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

ilustrační snímek

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!

Mystická kolekce ABODI x VUCH LAB přichází

Komerční sdělení
Móda, která vypráví příběh.

ABODI a VUCH LAB spojují síly v jedinečné kolekci inspirované českými, maďarskými a transylvánskými legendami. Objevte kabelky s příběhem mystické múzy Villushky.

25. února 2026

Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout

Ilustrační snímek

Hněv je přirozená reakce, každý se někdy rozzlobí. Problém nastává ve chvíli, kdy vás vztek naprosto ovládne. Potíže však můžete mít i tehdy, když naštvání v sobě dusíte. Co s tím?

25. února 2026

Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem

Barevných kamenů se ženy stále poměrně bojí. Mají za to, že nemají moderní...

Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.

24. února 2026

Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

ilustrační snímek

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!

23. února 2026

Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně

Březová sauna

Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...

22. února 2026

Nenechte strach mařit své sny. Známe techniky, jak ho překonat

Ilustrační fotografie

Každý z nás má sny, které by chtěl žít, a cíle, které by rád naplnil. Přesto se často zastavíme dřív, než vůbec vykročíme. Strach z neúspěchu je tichý hlas, který nás paralyzuje – a nenápadně...

21. února 2026

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

20. února 2026

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

19. února 2026

Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala

Ilustrační snímek

Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád...

18. února 2026

Džíny sluší vždy a všem. Vyberte si ty správné pro svou postavu

Stále oblíbenější jsou i džíny s puky, které působí formálněji a opticky...

Jestli se dá něco v módním světě skutečně považovat za evergreen, jsou to určitě džíny. Nikdy nevyjdou z módy! Jediné, co se stále mění, jsou jejich střihy. Jak se v nich zorientovat a který z nich...

17. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Podlehněte kouzlu noci. Plesová móda se letos leskne a třpytí

Společenská móda pro ženy dnes nestojí na přehnaných trendech, ale na eleganci,...

Zimní plesová sezona je ideální příležitostí obléknout se slavnostně, cítit se krásně a užít si večer, který patří jen vám. Letos zaujmete v hladkém lesku nebo blýskavém třpytu. Co zvolíte?

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.