Mystická kolekce ABODI x VUCH LAB přichází

Móda, která vypráví příběh. Spolupráce ABODI x VUCH LAB přináší na českou scénu kapslovou kolekci inspirovanou historickými kořeny a legendami střední a východní Evropy. České, maďarské i transylvánské kulturní vlivy se zde po staletí prolínaly – a právě tento hluboký dialog se nyní promítá do současného designu.
Pro značku VUCH představuje kolekce významný milník v rámci platformy VUCH LAB, která dává prostor autorským projektům s výrazným přesahem. Pro mezinárodně respektovanou značku ABODI jde naopak o vůbec první vstup do segmentu dostupnějších fashion doplňků. Výsledkem je spojení nadčasové estetiky, silného příběhu a moderní funkčnosti.
Kolekce představuje dvě ikonické kabelky navržené pro ženy v pohybu. Barrone je prostorná tote taška spojující eleganci a praktičnost – ideální do práce, na schůzky i na víkendové cestování. Dostupná je v odstínech Palazzo Beige, Jet Black, Crocco Jet a Crocco Cognac. Druhým modelem je Elongé, trendy kabelka s protáhlou siluetou typu „east–west“ a výraznými dlouhými uchy. Reinterpretuje estetiku počátku milénia a přináší výrazný statement kousek v barvách Fire Red, Vanille Cream, Jet Black nebo Baby Pink Stud.
Výraznou roli hraje také mystická múza Villushka – nově vytvořená mytická postava inspirovaná Rusalkou, transylvánskými upírskými legendami i pověstmi o vodních vílách. Působí hravě a jemně, ale drobný náznak upírských tesáků připomíná její sílu a autonomii. Symbolizuje moderní ženu, která je laskavá i sebevědomá zároveň.
Kolekce je dostupná na www.vuch.cz a ve VUCH store v Praze na Národní 37. Barrone pořídíte za 7 990 Kč, Elongé za 4 990 Kč (varianta Pink 5 990 Kč) a doplněk Villushka za 1 190 Kč.