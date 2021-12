Pravda, takové mýdlo z velbloudích kostí a popela z ohniště by nás asi moc neuspokojilo, ale snaha byla. Postupem času se začala výroba mýdel zdokonalovat, dělala se podobně jako svíčky z hovězího loje, ke kterému se přidávala sůl a voňavé bylinky.

Ovšem co kraj, to jiné mýdlo, kde byl k mání olivový olej, vyrábělo se z něj, tam, kde měli chladné klima a moře, využívali třeba rybího tuku. V každém případě tyhle kousky nebyly úplně ideální, hodily se spíš na praní než běžné mytí pokožky.

Mýdla, jaká známe dnes, se začala objevovat až na konci 17. a počátku 18. století. U nás bylo tehdy mydlářství ještě v plenkách, ale ve Francii už se vyrábělo legendární marseilleské mýdlo a pozadu nezůstávali ani Italové nebo Španělé, kteří to také rozjížděli ve velkém.

Tekuté mýdlo bylo vynalezeno až v 19. století a následovaly ho posléze i dávkovače.

Tuhé, nebo tekuté?

O tom, zda je lepší tekuté či tuhé mýdlo, se přou odborníci i široká veřejnost už dlouhá léta. Pokud jdete do posilovny nebo vyrážíte na dovolenou, do kosmetické taštičky obvykle přibalíte to tekuté. Není divu, stačí zmáčknout pumpičku nebo odšroubovat víčko a můžete se hned mydlit.

S tuhým přípravkem to tak snadno nejde. Potřebujete na něj speciální krabičku, i v té se ale může cestou poničit. Takže ano, jistý rozdíl tu bude, jinak je však tuhé mýdlo rovnocenným partnerem toho tekutého.

Odhlédneme-li od ekologické zátěže jednotlivých výrobků a zaměříme se jen na to, co dělají s kůží, dá se říct, že skupenství je to poslední, o co by tu šlo.

Na čem záleží, když vybíráte mýdlo?

Na složení: Mýdlo nemá jen odstranit nečistoty, musí se o pokožku postarat a opečovávat ji. Proto by mělo obsahovat pěsticí přísady typu glycerinu, panthenolu či bambuckého másla, stejně jako vitaminy a výtažky z rostlin.

Na správném pH: Aby kůže zůstala po omývání hebká, jemná a hydratovaná, nesmí ji mýdlo vysušit. To se děje, když má přípravek nevhodné pH. Mýdlo s hodnotou 4,8 je značka ideál, pokožka se v jeho režii snadno regeneruje.

Na vůni: Zdá se to možná malicherné, ale mýdlo, které vám nebude vonět, nebude nikdy to pravé. Ať už zvolíte silně kořeněné nebo jemné květinové, pokuste se jej vybrat ze stejné řady jako šampon a tělové mléko. Přípravky by spolu měly být v harmonii.