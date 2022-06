Pokud chcete pochopit touhu po motýlích potiscích a aplikacích, musíte trošku cestovat časem. Zastávka na konci 60. a na počátku 70. let vám odhalí pravdu.

Kdo našel zalíbení v kultovním seriálu Báječná léta, možná si vzpomene na díl s názvem Motýlí křídlo, který pojednává o sestře hlavního hrdiny a vypravěče Kevina Arnolda. Psal se rok 1969 a ona se snažila najít sebe samu, hodně času proto trávila s přáteli kdesi na kopci, kde malovali po kamenech motýly.

Ano, je to zvláštní, ale je to tak, hmyz se stal symbolem volné lásky a hledání vztahu ke světu v éře hippies. Harmonie a krása jejich křídel zkrátka lidi fascinovala a přitahovala, a to nejen v psychedelických časech.

Přírodní potisky jsou obecně žádanou záležitostí a o těch motýlích to platí obzvlášť. I když na čas zmizí, zase se vrátí. A vzhledem k tomu, že se nám aktuálně vrací některé prvky z uplynulých dekád, očekávejte, že letos přiletí i motýli.

V obchodech najdete zejména džínové kousky s výšivkami či potisky. Kromě triček s jedním výrazným okřídleným krasavcem se dostanou do popředí také modely, kde nebude nouze o celé hejno. Záplava barevných křídel, nebo jen černé siluety, vše bude pro slunečné dny velmi oživující.