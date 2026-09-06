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Kosmetika od moře. Sůl i řasy prospívají vlasům i pleti, vyzkoušejte je

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií
Slaná voda, řasy, bahno i sůl. Oceány a moře ukrývají překvapivě velké množství látek, které prospívají pokožce, vlasům i unavenému tělu. Využijte je pro svou krásu na maximum.

Léto a moře jednoduše patří k sobě, nemusíte ale čekat na další dovolenou, abyste si jeho příjemné účinky užili. Mořské ingredience totiž už dávno pronikly do kosmetiky. Najdete je v pleťových maskách, tělových krémech, šamponech i koupelových produktech. Důvod je prostý. Mořská voda, plankton, řasy i minerální bahno obsahují celou řadu látek, které pokožku hydratují, zklidňují a podporují její přirozenou regeneraci.

Sůl nad zlato

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Tina

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Nejznámější mořskou ingrediencí je bezesporu sůl. V koupeli pomáhá uvolnit unavené svaly, prospívá nohám po namáhavém dni a pokožce dodává minerály.

Skvěle funguje také jako základ domácího peelingu. Stačí ji smíchat s několika kapkami oleje a během chvilky máte přírodní prostředek, který šetrně odstraní odumřelé buňky a pokožku zanechá hladkou.

Doporučována je však také na oplach vlasů. Na litr teplé vody se přidá jedna lžíce soli a po šamponování stačí kštici přelít slanou vodou. Vlasy pak budou zpevněné a krásně lesklé, sůl ale současně dovede ulevit od svědění hlavy a lupů.

Řasy a plankton

Moderní kosmetika dokáže využít i mořské řasy a plankton. Řasy jsou bohaté na minerály a antioxidanty, takže kůži hydratují a podporují její pružnost. Plankton se často objevuje v produktech určených pro zralou pleť, protože pomáhá chránit pokožku před nepříznivými vlivy okolního prostředí.

Zázračná voda

Mořská voda obsahuje minerály, jako je hořčík, draslík, vápník nebo sodík, které pokožce prospívají. Slaná voda navíc působí lehce dezinfekčně, proto si někteří lidé pochvalují zlepšení akné nebo drobných kožních zánětů.

Hodí se i na vlasy, pokud máte chuť vytvořit si přirozeně rozcuchaný účes jako po letním dni stráveném u moře. Do rozprašovače nalijte 200 ml převařené vody, přidejte lžičku mořské soli a pár kapek vlasového oleje. Pak už jen nastříkejte do délek vlasů a lehce je promněte prsty.

Tělový balzám s mořským kolagenem, cena 139 Kč
Zeštíhlující sérum s rosnatkou a řasami, cena 1390 Kč
Peeling s mořskou solí Speciale Corpo Perfetto Anti Water Talasso Scrub, cena 899 Kč
Jemný noční omlazující pleťový krém Mrtvé moře, cena 369 Kč
5 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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