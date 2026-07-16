Moře působí blahodárně na naši náladu a také na pokožku těla. Když se koupeme, dostává se kůže do kontaktu s minerály, které v běžné sladké vodě téměř nejsou, a to především s hořčíkem, vápníkem, draslíkem a stopovým jódem. Právě tato kombinace je důvod, proč po pobytu u moře často mizí drobné nedokonalosti, pleť působí čistěji a tělo jako by se „uvolnilo“.
Na tento efekt dnes navazuje kosmetika, která pracuje s mořskými extrakty cíleně. Například mořská voda v kosmetice se používá v lehkých pleťových tonikách a sprejích, kde pomáhá doplnit minerály a zklidnit podráždění.
Další oblíbenou složkou jsou hnědé mořské řasy, které na sebe vážou vodu, takže pleť hydratují do hloubky.
Další velmi využívanou surovinou je mořská sůl, často z Mrtvého moře. Ta má velmi vysoký obsah minerálů a používá se hlavně v peelingu.
Moře má ale i jeden méně „viditelný“ účinek, který kosmetika záměrně napodobuje, a tím je pocit zklidnění. Produkty s mořskými složkami proto často nesou lehké, čisté vůně připomínající slaný vzduch a vítr od pobřeží. Nejde jen o parfemaci, ale o celkový dojem lehkosti, který má péči o pleť zpříjemnit. Stačí pak opravdu málo, třeba pár kapek séra nebo hrst peelingu, a člověk má pocit, že se na chvíli vrátil k moři.
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Relax čtení na léto.