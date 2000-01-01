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Plážové šaty užijete nejen u vody, ale i večer na přímořské promenádě. Cena 899 Kč
Autor: Bonprix
Letní kabelka s námořnickým proužkem a bílým třásňovým lemováním. Cena 952 Kč
Autor: Zalando
Dlouhé volánové šaty s nádherným vzorem jsou jako stvořené pro letní dny, kdy se chcete cítit lehce a volně. Stačí k nim jen jednoduché doplňky, které je nechají vyniknout. Cena 999 Kč
Autor: H&M
Tričko s uzlem na předním dílu vytváří lichotivou siluetu a je ušito z měkké viskózy. Cena 579 Kč
Autor: Bonprix
Košilová halenka z čisté organické bavlny zdobená jemnou výšivkou. Cena 1099 Kč
Autor: Bonprix
Ažurový pletený kabátek s pajetkami působí lehce a zároveň slavnostně. Průhledná struktura dodává outfitu vzdušnost, zatímco drobné pajetky jemně odrážejí světlo a vytvářejí nenápadný třpyt. Cena 599 Kč
Autor: Bonprix
Lněné pastelově modré sako je ideální pro chvíle, kdy potřebujete být i v horku elegantní. Cena 999 Kč
Autor: F&F
Do módy se vrací bermudy se širšími nohavicemi. Džínové šortky se posouvají k uvolněnějším střihům a delší délce, která působí moderněji a pohodlněji než klasické ultrakrátké varianty. Cena 499 Kč
Autor: F&F
Světle modré plavky se zlatými ozdobami jsou jednoduché a zároveň noblesní. Cena 679 Kč
Autor: F&F
Úpletové šaty ve výrazném odstínu kobaltově modré přitáhnou pozornost. Díky přírodnímu materiálu a tričkovému střihu jsou příjemné na nošení. Cena 579 Kč
Autor: Bonprix