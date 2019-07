Diktát světových odborníků, co je in, a naopak out, nalezneme nejen v módním světě, ale také v kosmetické branži. Pokud nechcete být k smíchu, podívejte se na největších zkrášlující přešlapy, kterých se můžete aktuálně dopustit. Je už na vás, jestli se jich vyvarujete.