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Pusťte zvířata do šatníku. Podzim si žádá vzory, tak je hrdě vyneste

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Halenka, cena 579 Kč

Halenka, cena 579 Kč | foto: Bonprix

Kalhoty, cena 999 Kč
Tenisky, cena 699 Kč
Bunda, cena 599 Kč
Kabelka, cena 599 Kč
15 fotografií
Je to opravdu tak: i aktuální módní sezona bude patřit zvířecím vzorům, ovšem v mnohem promyšlenější podobě. Najdete odvahu a pustíte letos šelmy do svého šatníku?

Zvířecí vzory mají své fanynky i zaryté odpůrkyně. Pokud i vy je „zrovna nemusíte“, dejte jim ještě šanci. Možná vás letos překvapí a přesvědčí.

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Vzorům opět dominují klasický leopard, tygr a hadí kůže, stále víc se prosazuje zebra, ale i trochu neobvyklý skot (rozumějte kráva) a také inspirace srstí malých kolouchů s hnědým, karamelovým či čokoládovým podkladem posetým drobnými bílými či krémovými tečkami (takzvaný bambi print).

Nečekejte ale drsný vzhled a ostré kontrasty, letošní podzim přináší zvířecí vzory v elegantnějších, jemnějších a často i tlumenějších kombinacích.

Kámen úrazu bývá v kombinování zvířecích vzorů s ostatním oblečením. Nejjednodušší pravidlo proto zní: kombinujte je s jednobarevnými kousky a s neutrálními barvami, jako je černá, bílá, krémová, béžová, odstíny šedé či hnědé.

Ve „zvířecím“ outfitu ale občas neškodí nějaký dobře ladící barevný akcent.

Kalhoty, cena 999 Kč
Tenisky, cena 699 Kč
Halenka, cena 579 Kč
Bunda, cena 599 Kč
15 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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