Zvířecí vzory mají své fanynky i zaryté odpůrkyně. Pokud i vy je „zrovna nemusíte“, dejte jim ještě šanci. Možná vás letos překvapí a přesvědčí.
Vzorům opět dominují klasický leopard, tygr a hadí kůže, stále víc se prosazuje zebra, ale i trochu neobvyklý skot (rozumějte kráva) a také inspirace srstí malých kolouchů s hnědým, karamelovým či čokoládovým podkladem posetým drobnými bílými či krémovými tečkami (takzvaný bambi print).
Nečekejte ale drsný vzhled a ostré kontrasty, letošní podzim přináší zvířecí vzory v elegantnějších, jemnějších a často i tlumenějších kombinacích.
Kámen úrazu bývá v kombinování zvířecích vzorů s ostatním oblečením. Nejjednodušší pravidlo proto zní: kombinujte je s jednobarevnými kousky a s neutrálními barvami, jako je černá, bílá, krémová, béžová, odstíny šedé či hnědé.
Ve „zvířecím“ outfitu ale občas neškodí nějaký dobře ladící barevný akcent.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.