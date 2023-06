Užijte si horečku tropické noci. Zahalená do květů jako z džungle

Když se řekne tropické vzory, mnoha lidem se hned vybaví výrazné barvy, jako je zelená, oranžová nebo fialová. Je to přesně ono, tyto odvážné barvičky dovedou do šatníku přidat energii a živost, tedy něco nového a neobvyklého, něco, co nejde přehlédnout.

Pro ty, kdo nechtějí tak moc křičet do světa, že si potrpí na tropickou inspiraci, je tu samozřejmě i střídmá verze. Béžová, hnědá nebo bílá s drobnějšími a méně nápadnými tropickými motivy je také skvělá varianta stylu vonícího dálkami, stejně jako safari styl.

Jinak se doporučuje kombinovat vždy jeden kus s tropickým vzorem s něčím barevně a vzorově neutrálním. V případě potištěných dlouhých šatů jsou jednoznačně vhodné jednoduché boty a kabelka bez příkras.