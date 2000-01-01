náhledy
O barevnosti je jasno, ale co střih? Stále převládá oversize, který skvěle vynikne právě na džínové bundě. Ovšem pozor – i když se pod bundu vejde mnoho vrstev, nepřehánějte to. Mělo by být patrné, že volný střih je záměr, a vaše postava by měla působit subtilně. Cena 1199 Kč
Autor: Zara
Delší denimová sukně a k tomu volná košile ze stejného materiálu? Super kombinace pro ženy, které chtějí něco šik a ležérního zároveň. Aby vynikl pas a křivky, přidejte basic tričko. Toto spojení bude vypadat skvěle s vysokými kozačkami, které mu dodají na eleganci. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Jak je dobře známo, všechny tmavé odstíny mají tendenci svou nositelku zeštíhlovat. Nejinak je tomu i v případě denimu. Když zvolíte kalhoty s vysokým pasem a puky, mohou si i dámy s kypřejší postavou dovolit jejich volnější střih – postavě to nijak neuškodí. Pokud si k tomu navíc obujete boty na podpatku (trendy jsou ty do špičky), nohy si tím opticky i prodloužíte. Je to skvělá volba do kanceláře i na méně formální společenskou událost. Cena 679 Kč
Autor: H&M
Ani v sychravém počasí nemusíte dávat vale sukním. Ta denimová vás zahřeje a vypadá skvěle i v kombinaci s huňatým svetrem. Tmavě modrá barva nese punc elegance, takže můžete skládanou sukni s klidem obléknout i do divadla. Cena 1459 Kč
Autor: H&M
Tmavě modrá se hodí i k černým kalhotám. Volná halenka v kombinaci se slim džínami je skvělou volbou pro ženy s postavou typu jablko – tedy se silnější horní polovinou těla a štíhlýma nohama. Nedostatky zamaskuje a dá na obdiv vaše přednosti. Vhodný je i véčkový výstřih, který postavu opticky protáhne. Cena 798 Kč
Autor: C&A
Již několikátou sezónu vládne módním molům kombinace několika denimových kousků oblečení. Zatímco v předešlých letech bylo in ladit různé odstíny, letos vsaďte na jednotnou barvu. Docílíte tím kompletu, který působí sofistikovaně a šik! Cena 679 Kč
Autor: Bonprix
Ať už máte jakýkoli typ postavy, sázkou na jistotu jsou letos denimové šaty. Můžete e je nosit s vysokými kovbojskými kozačkami nebo pod ně obléknout slim džíny z tmavé látky. Jednoduchým způsobem tak z jednoho kusu oblečení í uděláte dva trendy outfity. Cena 629 Kč
Autor: Bonprix