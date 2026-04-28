Pokud nechcete utrácet zbytečně, ale přesto si dopřát kvalitu i radost z hezkých věcí, řešením jsou outletové nákupy. V outletových centrech najdete oblíbené značky, které znáte – jen za ceny, které dávají smysl. A klidně nejen pro sebe, ale i pro děti nebo partnera.
Tenisky dnes už dávno nejsou jen sportovní záležitostí. Patří do města, do práce i na víkend. Stačí si vybrat ty pravé. Hledáte-li tenisky, které unesou i elegantnější outfit, zaměřte se na čisté linie a kvalitní materiály.
V Guessu najdete modely, které snadno zkombinujete se sakem i džínami. A když už tam budete, možná zjistíte, že si můžete hravě dovolit i druhý pár, třeba boty na podpatku.
Minimalistickou eleganci a pohodlí nabízí také značka Ecco. Ta je ideální volbou, pokud trávíte hodně času na nohou a nechcete dělat kompromisy.
Trendy teď drží Adidas, který nabízí kultovní tenisky snad ve všech barvách, a stále in je i Nike s fajfkou po bocích, na kterou slyší především teenageři.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.