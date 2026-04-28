Tenisky pro novou sezónu. Chcete eleganci, nebo maximální pohodlí?

Vykročte do jara – a nejlépe v nových botách, které budou pohodlné, stylové a zároveň cenově dostupné. Chytré nakupování vám ušetří peníze.
Sportovní boty mohou být nejen lehké, ale i žensky něžné. Vsaďte na pastelové tóny – levandulovou, jemně oranžovou nebo béžovou, které působí svěže, upraveně a snadno se kombinují s jarním šatníkem. Ecco | foto: POP Airport

Pokud nechcete utrácet zbytečně, ale přesto si dopřát kvalitu i radost z hezkých věcí, řešením jsou outletové nákupy. V outletových centrech najdete oblíbené značky, které znáte – jen za ceny, které dávají smysl. A klidně nejen pro sebe, ale i pro děti nebo partnera.

Tenisky dnes už dávno nejsou jen sportovní záležitostí. Patří do města, do práce i na víkend. Stačí si vybrat ty pravé. Hledáte-li tenisky, které unesou i elegantnější outfit, zaměřte se na čisté linie a kvalitní materiály.

V Guessu najdete modely, které snadno zkombinujete se sakem i džínami. A když už tam budete, možná zjistíte, že si můžete hravě dovolit i druhý pár, třeba boty na podpatku.

Minimalistickou eleganci a pohodlí nabízí také značka Ecco. Ta je ideální volbou, pokud trávíte hodně času na nohou a nechcete dělat kompromisy.

Trendy teď drží Adidas, který nabízí kultovní tenisky snad ve všech barvách, a stále in je i Nike s fajfkou po bocích, na kterou slyší především teenageři.

Plátěné pruhované nazouvací boty se slaměným lemem kolem podrážky nenechávají nikoho na pochybách, že prázdniny se blíží – stačí je obout a nálada je hned lehčí a bezstarostnější. Gant
Tenisky od Nike teď ovládají ulice i sociální sítě. Výrazné modely působí svěže a stylově. Trend tak ukazuje posun k jemnějším barevným kombinacím, které snadno doplní jak ležérní, tak výraznější outfity. Nike
Možná si nemůžete dovolit šaty od špičkového designéra, ale boty se také počítají. Právě ony dokážou pozvednout celý outfit, dodat mu styl i osobitost – a často o vás prozradí víc než zbytek oblečení. Karl Lagerfeld
Netrapte nohy celý den na podpatcích a nechte je odpočinout ve stylových botách, které kombinují pohodlí s elegancí a dopřejí vám lehkost při každém kroku. Guess
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Tenisky pro novou sezónu. Chcete eleganci, nebo maximální pohodlí?

