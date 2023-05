Tenisky září všemi barvami a nosí se ke všemu. Jaké pořídíte?

Každý, kdo miluje tenisky, se raduje z toho, že teď je na ně ten správný čas. Pokud ale nechcete zaspat dobu, musíte být obeznámena i s nejnovějšími teniskovými trendy. Aktuálně je hodně žádaná vyšší podešev, důraz je také kladen na propracované detaily a nevšední zdobení.

Zajímavé je však i široké materiálové spektrum. Už jste třeba slyšela o vlněných teniskách? Rozhodně nejsou jen na zimu, vlna je funkční materiál, díky němu se noha nepřehřeje, ani nezpotí.

Jistě vás bude zajímat i barevné ladění. To je velmi pestré, od pastelových barviček až po neonové, pořád jsou tu ale velmi oblíbené bílé kousky.

Věděla jste, že právě bílé tenisky bortí všechna pravidla o správném obutí? To by tradičně mělo být přizpůsobeno světlosti oděvu, což znamená, že by bota měla být stejně světlá jako kalhoty či tmavší. Jen v jižních krajích, kde vládne tropické slunce, byly bílé boty povoleny.

Garderoba by se měla směrem odshora dolů ztmavit, říká se, na to ale bílé tenisky kašlou. Co však platí stále, je teorie, že barva boty by se měla zopakovat na oblečení, ideálně na horním dílu.