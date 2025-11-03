Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Autor:
Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně vyvětrali.
Modrá je dobrá a půvabný retro vzor ještě lepší. Propínací svetřík se dá využít...

Modrá je dobrá a půvabný retro vzor ještě lepší. Propínací svetřík se dá využít i v rámci trendy vrstvení, jestli pod něj obléknete košili, rolák nebo další svetr, už záleží na vás. Cena 470 Kč | foto: Primark

Pletený svetr tradičním motivem vnese do šatníku hřejivou měkkost, je to...
S růží, cena 1199 Kč
Hrubý úpletový vzor na tomto kardiganu zaujme na první pohled. Přitom jde o...
S raglánovým rukávem, cena 979 Kč
8 fotografií

Už víte, po kterém sáhnout? Může to být rovnou tandem, protože sladěné úpletové svetry a sukně či svetry a kalhoty stále letí.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Stejně tak nezmizely ani objemnější oversized kousky, které se objevují hlavně v zemitých odstínech, od béžové až po čokoládovou nebo kávovou. Dají se nosit k džínám, koženkovým legínám i saténové sukni, mělo by se ale myslet na to, že pokud je ten maxi kousek nahoře, dole to chce něco jemnějšího a méně robustního, aby došlo k vyvážení proporcí.

Další možností jsou zkrácené svetry, takové, které vyniknou hlavně v rámci vrstvení. S bílou košilí, která ležérně vykukuje, vypadají skutečně mladistvě.

Ale zapomenout nesmíte ani na svetry s tradičními motivy, které vás v chladných dnech zahřejí už od pohledu, na ty s copánkovým vzorem či zajímavými ozdobnými detaily v podobě výrazných knoflíků.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí

Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik

Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.

Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...

3. listopadu 2025

Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik

Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.

2. listopadu 2025

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

30. října 2025

Chutě a vůně vyvolávají emoce. Jídlo vrací do dětství i do léta

Chutě a vůně mají kouzelnou moc – dokážou nás přenést zpět v čase, vyvolat vzpomínky na blízké i proměnit náladu během okamžiku. Co všechno umí a jak je využít? Chuť a vůně dokážou vyvolat vzpomínky...

29. října 2025

Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.

28. října 2025

Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí

Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.

27. října 2025

Tricholog léčí vlasy i pokožku. Jak poznáte toho, který se vyzná?

Trichologie – obor, který se zabývá zdravím vlasů a pokožky hlavy – získává čím dál větší pozornost. Není to jen o krásných vlasech, ale i o celkovém zdraví a pohodě. Jak poznat kvalitního trichologa...

26. října 2025

Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku

Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...

25. října 2025

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek

Komerční sdělení

Proto nabízí kavárny širokou škálu možností, jak si vytvořit nápoj přesně podle svých chutí a nálady. Ať už máte chuť na sladkou tečku, svěží kombinaci nebo hřejivou klasiku, díky bohaté nabídce...

24. října 2025

Když outfit běží s vámi. Na sport hledejte funkčnost, pohodlí i styl

Sportovní móda už dávno není jen o pohodlí. Dnes se v ní propojuje styl, funkčnost a sebevědomí. Objevte kolekci, která vás provede od ranního běhu až po večerní relax, a přitom budete vypadat šik.

24. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.