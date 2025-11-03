Už víte, po kterém sáhnout? Může to být rovnou tandem, protože sladěné úpletové svetry a sukně či svetry a kalhoty stále letí.
Stejně tak nezmizely ani objemnější oversized kousky, které se objevují hlavně v zemitých odstínech, od béžové až po čokoládovou nebo kávovou. Dají se nosit k džínám, koženkovým legínám i saténové sukni, mělo by se ale myslet na to, že pokud je ten maxi kousek nahoře, dole to chce něco jemnějšího a méně robustního, aby došlo k vyvážení proporcí.
Další možností jsou zkrácené svetry, takové, které vyniknou hlavně v rámci vrstvení. S bílou košilí, která ležérně vykukuje, vypadají skutečně mladistvě.
Ale zapomenout nesmíte ani na svetry s tradičními motivy, které vás v chladných dnech zahřejí už od pohledu, na ty s copánkovým vzorem či zajímavými ozdobnými detaily v podobě výrazných knoflíků.
Článek vznikl pro časopis Tina.