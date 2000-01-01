náhledy
Krátké sukně nejsou jen výsadou mladých žen, pokud máte hezké nohy, není důvod je skrývat. Aby ale celek nepůsobil lascivně, kombinujte se svrškem, který neodhalí ani centimetr kůže. Tím docílíte kýženého souladu. Cena 699 Kč
Autor: Zara
Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní, přitom nápaditá a mladistvá. Odhaluje tak akorát kůže a dá se ladit jak do elegantního, tak do ležérního městského stylu, jako vidíte na modelce. Cena 699 Kč
Autor: Tchibo
Pokud máte souměrnou postavu ve tvaru přesýpacích hodin, upozorněte na ni! Skvělou volbou je balónový střih, který právě kraluje přehlídkovým molům. Temně rudá barva je svůdná a elegantní. Top vždy zakasejte do sukně, aby vynikl váš štíhlý pas a postava působila souměrně. Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Když si koupíte koženkovou sukni, neprohloupíte. Sluší totiž všem typům postavy a můžete ji kombinovat s čímkoli, nikdy to nebude špatně. Pevný materiál navíc zakryje nerovnosti a nedokonalosti. Při správné péči vám navíc může vydržet věky. Dávejte ji vždy do čistírny. Cena 459 Kč
Autor: Reserved
Jestli je nějaký materiál aktuálně ve středu zájmu, pak je to satén. Saténové sukně se ale nenosí jen do společnosti, jako tomu bývalo v minulosti, ale ovládly i každodenní šatníky. Kombinujte je klidně s teniskami, vojenskými bagančaty, svetrem či koženou bundou. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Batikované sukně máte možná spjaté s érou hippies, ale vězte, že jsou stále aktuální. Jak na to, aby taková sukně působila současně? Vsaďte na minimalistické doplňky a luxusní materiál jako satén. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Dlouhou sukni výrazného, architektonicky řešeného střihu ocení všechny milovnice minimalismu a ženy, které si nepotrpí na okázalost. Taková sukně je sofistikovaná, nadčasová a vy v ní budete působit jako umělecky založená dáma s bohémskou duší rebelky. Cena 2750 Kč
Autor: H&M
Nechcete se pouštět do žádné „divočiny“ a nepropadáte trendům? Pak vsaďte na nesmrtelnou džínovinu, která z módy nikdy nevyjde. Sukni áčkového střihu v tmavém denimu unosíte po celý rok na tisíc příležitostí. Cena 998 Kč
Autor: C&A
S jarem přichází poptávka po vzorech. I letos bude vládnout bohémský styl. Nejlépe vynikne na splývavé midi sukni, která lichotí ženám všech typů postavy. Výrazné oblečení vždy „utlumte“ přidáním monochromatického. A jak takovou sukni kombinovat? Ideálně s topem v barvě, která se objevuje na sukni. Cena 698 Kč
Autor: C&A