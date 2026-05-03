Pohodlí, které drží krok s tempem dnešní doby, se stalo klíčovým prvkem šatníku. Oblečení určené původně pro pohyb a výkon dnes bez problémů obstojí i v ulicích města. Při jeho výběru je proto důležité myslet nejen na funkčnost, ale i na styl.
Zásadní roli hrají kvalitní, prodyšné materiály, které odvádějí pot a přizpůsobí se tělu při každém pohybu. Stejně tak střihy – měly by lichotit postavě, ale zároveň neomezovat komfort.
Velkým trendem je propojení s aktuálním módním diktátem. Legíny s vysokým pasem, volnější mikiny nebo sportovní podprsenky nošené jako topy se snadno kombinují s klasickými kousky, jako jsou saka, kabáty nebo stylové tenisky.
Výsledkem je uvolněný, ale promyšlený outfit, který působí moderně a nenuceně.
Právě univerzálnost dělá z těchto kousků nepostradatelnou součást šatníku. Využijete je nejen při sportu, ale i na cestách, při víkendových aktivitách nebo neformálních setkáních. Sportovní styl tak dnes není jen otázkou výkonu, ale i sebevědomého módního vyjádření.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.