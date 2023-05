Svůdné i praktické. Vyberte si spodní prádlo, které vám především sedí

Extra tipy do kabinky Víte, co je u výběru nové podprsenky podprsenky nejdůležitější? Musí vám sedět, což znamená, že je třeba najít tu správnou velikost.

Ramínka musí být napjatá, aby nepadala z ramen, ale v žádném případě nesmějí být krátká, to by se podprsenka nepříjemně zařezávala a tlačila.

Důležitý je také správný obvod, prádlo by nemělo samovolně lézt nahoru.

A pak je tu ještě velikost košíčků, nesmějí se odchlipovat a působit prázdně, ani škrtit a dělat faldy.

Vybrat takový typ, který splní všechna kritéria, je často nadlidský výkon, nebojte se proto požádat o pomoc osobní poradkyni, jejíž služby většina prodejců prádla bezplatně nabízí.