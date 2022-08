Zásadní je neviditelné spodní prádlo. Víte, které si vybrat, jak se nosí a pod co se hodí? Nevadí, začneme zeširoka a postupně.

Správné spodní prádlo by se nemělo nikde zařezávat, nemělo by ani být příliš vidět, tedy pokud to není váš jasný stylingový záměr. Pak si samozřejmě můžete dovolit nechat vykukovat elegantní krajku, anebo třeba rafinovaný střih a strappy pásky, je to sexy!

Neviditelná opora

Leccos vyřeší podprsenka a kalhotky beze švů, ideálně v tělovém odstínu, vůbec pak nejsou vidět, narozdíl od bílého prádla, které pod oblečením září a prosvítá a není to hezké.

Třeba bezešvé brazilky (nebo tanga) řezané laserem budou pod vaší letní sukní nebo skinny kalhotami naprosto neviditelnými.

Pokud vám tenhle typ spodního prádla nic neříká, zvolte bezešvé klasické kalhotky, které nejsou pod průsvitným, hladkým a těsným oblečením vidět.

Do hlubokých výstřihů

Když máte hluboký dekolt, pak jen tělové prádlo nestačí. Dnes už ale naštěstí existují podprsenky, které ňadrům poskytnou oporu a krásně je vytvarují, přitom mají extra nízký střed, a tak ani ve výstřihu sahajícím až hluboko pod ňadra nebude nic vidět.

Chcete nosit šaty s odhalenými zády, ale zároveň se nechcete vzdát opory ňader? Abyste se i v tak odhaleném outfitu cítila komfortně, pak vyzkoušejte nalepovací podprsenku. Na vnitřní straně košíčků i na boční části podprsenky je lepicí silikon, který podrží podprsenku na svém místě.

Díky krajkovému vzoru navíc velmi hezky vypadá a díky silikonu perfektně přilne. Ve vyztužených košíčcích jsou kostice i malé vycpávky. Po použití se jen silikonové plochy omyjí teplou vodou a po uschnutí zakryjí ochrannou fólií. Při doporučené údržbě vydrží až 25 použití.

Když váš módní kousek více odhaluje než zahaluje, nebo je opravdu hodně transparentní, zkuste speciálního pomocníka, skládá se ze dvou malých částí, které lehce nadzvednou prsa a zakryjí bradavky. Vnitřní strana se silikonovým lepícím povrchem krásně přilne k prsům a vytvaruje je. Díky hebkému tělovému provedení neprosvítá pod světlým, nebo třeba krajkovým oblečením.

Stahovací prádlo

Víte, že takové prádlo může figuru zeštíhlit až o dvě velikosti? Poradí si s povislou kůží, tukovými polštářky i s celkově „rozkydlou“ postavou.

Obvykle je vyrobené bezešvou metodou a může se nosit pod přilehlé šaty, kalhoty nebo sukně. Kupují si ho i štíhlé ženy, které potřebují zakrýt jen drobné nedokonalosti. Prádlo dokáže zatáhnout podbřišek, vymodelovat hrudník, pas, boky, hýždě a stehna.