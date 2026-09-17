Nejčastějším problémem se spodním prádlem je buď špatně zvolená velikost, nebo nevhodně vybraný střih. Na obojím záleží: každá z nás nemůže nosit jemné krajkové podprsenky bez výztuhy a ne každé z nás sluší braletka.
Bujnější tvary nepěchujte do prádla menšího, než jaké skutečně potřebujete. Výsledkem je nejen nepohodlí, ale nebude vám ani dobře sedět oblečení a na místech vskutku nežádoucích se mohou objevit nevzhledné faldíky.
Menším proporcím nepomůže prádlo o číslo větší, plnější tvary nevykouzlí a v podprsence vám vznikne nevzhledná kapsa, která vás prozradí při predklonu.
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Skryté vady vaší krásy. Vybrat správnou podprsenku a kalhotky je kumšt
Dobře padnoucí podprsenky by měly pevně obepínat hrudník a poskytovat ňadrům oporu bez nepříjemného tlaku. Prsa by měla do košíčků zapadnout bez přetékání (i na bocích), ale i bez prázdného místa okolo. Ramínka se nesmějí zařezávat.
Změřte si obvod pod prsy (ano, s životem se nám mění) a také kolem prsou. Možná se budete divit, jaké košíčky vám tabulka nabídne.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.