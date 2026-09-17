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Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně

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Podprsenka, cena 499 Kč, župánek, cena 749 Kč

Podprsenka, cena 499 Kč, župánek, cena 749 Kč | foto: Tchibo

Kalhotky, cena 599 Kč
Podprsenka, cena 1699 Kč
Podprsenka, cena 1699 Kč
Kalhotky, cena 599 Kč
13 fotografií
Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?

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Nejčastějším problémem se spodním prádlem je buď špatně zvolená velikost, nebo nevhodně vybraný střih. Na obojím záleží: každá z nás nemůže nosit jemné krajkové podprsenky bez výztuhy a ne každé z nás sluší braletka.

Bujnější tvary nepěchujte do prádla menšího, než jaké skutečně potřebujete. Výsledkem je nejen nepohodlí, ale nebude vám ani dobře sedět oblečení a na místech vskutku nežádoucích se mohou objevit nevzhledné faldíky.

Menším proporcím nepomůže prádlo o číslo větší, plnější tvary nevykouzlí a v podprsence vám vznikne nevzhledná kapsa, která vás prozradí při predklonu.

Skryté vady vaší krásy. Vybrat správnou podprsenku a kalhotky je kumšt

Dobře padnoucí podprsenky by měly pevně obepínat hrudník a poskytovat ňadrům oporu bez nepříjemného tlaku. Prsa by měla do košíčků zapadnout bez přetékání (i na bocích), ale i bez prázdného místa okolo. Ramínka se nesmějí zařezávat.

Změřte si obvod pod prsy (ano, s životem se nám mění) a také kolem prsou. Možná se budete divit, jaké košíčky vám tabulka nabídne.

Kalhotky, cena 599 Kč
Podprsenka, cena 1699 Kč
Podprsenka, cena 1699 Kč
Kalhotky, cena 599 Kč
13 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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