Praktický doplněk i možnost, jak vyjádřit postoj k módě... Věřte nebo ne, ale se slunečními brýlemi na očích ukážete světu hodně.

Pomohou v kritických dnech, kdy nestíháte a nezvládnete se nalíčit, skryjí opuchlá víčka po probdělé noci, přinesou sebevědomí.

Souběžně chrání váš zrak před případným poškozením, ale také umožní lépe vidět za jasných slunečních dnů a snižují únavu očí.

Teď už jen koupit ty pravé a jedny stačit nejspíš nebudou!

Pamatujte však, že při výběru slunečních brýlí je důležité zohlednit tvar obličeje, barvu čoček a míru ochrany před nebezpečným UVA i UVB slunečním zářením. Doporučován je filtr UV 400.

Sluneční brýle jsou sice připraveny vás ochránit, ale samy také vyžadují trochu péče. Především dávejte pozor na způsob, jakým je snímáte. Jednou rukou je to špatně, stejně jako když si je jen přemístíte do vlasů. Právě tímto zvykem dochází nejčastěji k roztažení obrub nebo uvolnění paciček. Při manipulaci držte brýle oběma rukama, a pokud je chcete odložit, tak vždy do pouzdra.

Špetka retra

Velké brýle a la sedmdesátá léta s charakteristickými rámy a širokými nožičkami slaví návrat. Kromě klasických černých variant letos frčí i průsvitné barevné plastové obroučky v odstínech pudrově růžové, ledově modré, hnědé nebo olivově zelené.



Samozřejmě v kurzu zůstává i trendy leopardí vzor, který se těšil oblibě už loni. A pozor, mohou být kulaté i hranaté, v každém případě ale maxi!

Ikonické pilotky

Legendární pilotky jsou jedním z nejtradičnějších a nejoblíbenějších typů slunečních brýlí už od třicátých let minulého století. Návrháři si s nimi rádi hrají, přetvářejí je, ale zároveň zůstávají věrní jejich nadčasovému tvaru. Hojně se objevují také se skly zabarvenými dožluta a dooranžova.

Velké návraty

Inspiraci devadesátými léty zažívá celý módní svět a ani slunečním brýlím se tento boom nevyhnul. Úzké rámečky ve stylu Matrixu mají často geometrické tvary, jako jsou například trojúhelníky, šestiúhelníky či jiné lichoběžníky.

Sportovní styl

Unisex kousky aerodynamických linií se vyžívají v luxusních materiálech a kvalitním zpracování. Pro sportovce jsou vhodné sluneční brýle s polarizačním filtrem, který zmírní stupeň oslnění. In jsou také ty se zatmavovacími čočkami, které se barevně přizpůsobují okolí.

Článek vznikl pro časopis Tina.