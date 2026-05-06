„Kvalitní šátek dokáže i z obyčejného outfitu vytvořit stylový look. Má nekonečné možnosti nošení, kterých by ženy měly využít,“ říká Martina Karafiátová, zakladatelka značky Silky Gang.
Nechte na hlavě
Šátek o velikosti 90 × 90 cm složte do trojúhelníku a uvažte „na piráta“ nebo pod bradou. Fungovat bude jako stylový doplněk i praktická ochrana před větrem. Přidejte sluneční brýle nebo slamák a máte look inspirovaný italskou či francouzskou Riviérou.
Letní pareo nebo šaty
Ideální řešení na dovolenou i pro horké dny ve městě? Stačí jediný kousek a vznikne hned několik outfitů. Velký šátek o rozměru 130 × 130 cm se během chvíle promění v pareo, sukni nebo jednoduché šaty.
Omotejte ho kolem boků či těla a kreativně uvažte. Široké možnosti jeho využití oceníte zejména při cestách s příručním zavazadlem, kdy nemáte místa nazbyt.
Elegantní pásek
Chcete-li zdůraznit postavu a přidat svému looku na stylovosti, použijte šátek místo opasku. Tento způsob nošení skvěle podtrhne ženskou siluetu.
Nejprve šátek složte do pruhu, případně srolujte, a poté provlečte poutky kalhot nebo džínů. Upevněte ho buď sponou, nebo vázacím uzlem. Menší kousek lze navíc i jednoduše uvázat za poutko kalhot a nosit jako mašli.
Bolerko lehčí než teplý večer
Detail, který řekne všechno
Větší šátky mají obrovskou výhodu v tom, že je můžete nosit i jako pléd nebo lehkou vrstvu místo svetru. Ochráníte tak svá ramena před slunečním zářením a looku dodáte nový rozměr.
Šátek o velikosti 130 × 130 cm hravě proměníte v bolerko. Složte ho do trojúhelníku, přehoďte přes ramena a cípy protáhněte podpažím dozadu, kde je svážete. Na večerní procházku jako dělané.
Top, který si uvážete sama
Ze šátku o velikosti 90 × 90 cm nebo 100 × 100 cm snadno vytvoříte stylový top. Dva cípy uvažte za krkem, zbylé dva v pase na zádech, nebo je zastrčte do kalhot či sukně pro čistší siluetu. Na jaře přes něj přehoďte sako. Ještě zajímavější styling vznikne kombinací dvou šátků různých velikostí.
Větší (130 × 130 cm) přeložte do pruhu, veďte ho kolem krku a přes prsa dolů. Menším šátkem, opět složeným do pruhu, pak zafixujte jeho volné konce v pase.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.