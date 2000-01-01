náhledy
Velkým hitem jsou pletené rolákové límce, které se hodí pod kabát s hlubším výstřihem. Je to skvělá pomůcka, která ochrání krk před nachlazením nenutí vás na sebe navlékat další vrstvu. Plní funkci a nenaruší vzhled vašeho outfitu. Cena 359 Kč
Autor: Reserved
Čekají vás celý den pochůzky a nevíte, co si obléknout? Sáhněte po roláku bez rukávů, který lze pořídit v kompletu s oblekem. Pod sako je to dokonale praktický kousek, ve kterém vám nebude ani zima, ani horko. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Pokud nejste svetrový typ, bude pro vás ideální lehký roláček s krátkým rukávem. Jedná se o nadčasový kousek, který dodá každému modelu punc elegance. Vzít si ho můžete k džínům i společenským kalhotám. Pro lepší variabilitu doporučujeme neutrální barvu. Cena 439 Kč
Autor: H&M
Ženy s bujnými ňadry se roláku vyhýbají, protože se obávají přílišného objemu v oblasti hrudníku. Ten v tmavé barvě ale opticky postavu zúží. Když ke svetrovým šatům v mini délce přidáte vysoké kozačky, získáte úžasný look. Cena 798 Kč
Autor: C&A
Nikdy neuděláte chybu, když si pořídíte rolákovou vestu bez rukávů ve volném střihu. Dá se nosit samostatně nebo pod ni můžete obléct tričko s dlouhým rukávem. Je to efektní! Cena 498 Kč
Autor: C&A
V módě platí, že bychom se měli snažit docílit určité rovnováhy a vyvážení proporcí. Upnutý rolák proto kombinujte se širokými kalhotami a naopak. Jednoduchý lehký svetřík ve výrazné barvě se hodí pro ženy s menšími ňadry, protože má tendenci postavu rozšiřovat. Cena 350 Kč
Autor: C&A
Pokud jste si oblíbila oversize střihy, nemusíte se jich vzdávat. Rolák vynikne i na nich! Dají se pod něj skrýt i nedostatky postavy a při svislém vzorování si navíc prodloužíte postavu. Cena 679 Kč
Autor: Bonprix