Puntík patří mezi retro vzory, které zřejmě nikdy nevyjdou z módy. Původ má ve zdobném detailu na krajce a vše nasvědčuje tomu, že už kdysi dávno byl dost oblíbený.

Ovšem teprve v 19. století si tiskaři zvládli poradit s pravidelně se opakujícím vzorem na látce. Ve stejné době začala frčet polka, český lidový tanec se prohnal Evropou a způsobil revoluci ve všech tanečních sálech.

Následně zasáhl do dalších odvětví, polkový byl klobouk, kabát a pudink, potom i vzor. V angličtině se nazýval „polka dot“, tedy polkový puntík. Jeho spojení s tanečními parkety je tak jen náhodné, ale přinejmenším zajímavé.

Puntík výrazně zasáhl do módy ve 20. letech minulého století, to byl ovšem v jemné a decentní podobě, hravé pastelové denní šaty doplňovaly mašle typické pro jazzový věk.

O desetiletí později už je puntík víc elegantní, v další dekádě se usazuje i na večerních šatech.



Tip U kombinování puntíků platí jedno pravidlo: Barvu, která se objevuje na kousku s puntíky, opakujte na druhém dílu oblečení a doplňcích. To znamená, že pokud si berete černobílou puntíkovanou sukni, bude vypadat nejlépe s bílým nebo černým tričkem. Celek je pak dobré rozbít kontrastní barvou, v té můžete mít bundičku, boty nebo kabelku.

V 50. a 60. letech se už zase posunul k hravosti až ti divokosti, návrhář Christian Dior dokonce rozdělil vhodnost jeho použití podle barev: černobílý představoval znamení elegance, žlutý a červený předesílal veselost, béžový a šedý byl důstojný.

Puntíkované bylo najednou vše, včetně bikin, ve kterých pózovala Marilyn Monroe, nebo košilí k policejním uniformám pro londýnské strážkyně zákona.

V 70. letech si dal puntík menší pauzu a v osmdesátkách se zase velkolepě vrátil ve vší výraznosti, o desetiletí později se opět uklidnil, jak to ostatně dokazují šaty Julie Roberts z Pretty Woman, které v kombinaci s kloboukem představovaly vrchol dobové elegance.

Jak vidno, puntík je chameleon, mění tvář, ale pořád je to on – je jednoduchý a dává možnost doladit outfit podle aktuální potřeby. Než si nějaký konkrétní zvolíte, pamatujte, že nápadně velké puntíky sluší spíš štíhlým a vysokým ženám, zatímco plnoštíhlé dámy nevelkého vzrůstu by měly zvolit ty menší.