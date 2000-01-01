náhledy
I když mohou bílé puntíky na červeném podkladu působit retro stylem, není tomu tak. Záleží totiž na střihu. Véčkový výstřih ve spojení s nabíranými rukávky je sofistikovaný komplet, který odpovídá aktuálnímu módnímu diktátu. Šaty vyniknou na ženách s malými ňadry. Cena 1199 Kč
Autor: Reserved
Vynést slušivý overal je občas jako vydat se po tenkém ledě. O to víc, zdobí-li ho výrazný dezén. Drobné puntíky však působí decentně a postarají se o ozvláštnění outfitu. Nahrazují doplňky, které by byly v tomto případě spíš na škodu. Přes overal můžete přehodit sako, džínovou bundu nebo cardigan. Cena 1599 Kč
Autor: Mango
Mnoho žen se obává, aby v oblečení s puntíky nepůsobily příliš usedle. Tajemství tkví ve vhodné kombinaci. Když šaty sladíte s kontrastním křivákem a kotníkovými botami, vytvoříte nedbalou eleganci, která vám dokonce ubere několik roků. Cena 699 Kč
Autor: Bonprix
I když se dají puntíky libovolně kombinovat se vším, je velmi snadné udělat v tomto ohledu chybu a „vykouzlit“ nevzhledný pelmel. Držte se proto při zemi, a pokud si obléknete kalhoty s výrazným dezénem, u svršku se držte jednoduchosti a volte barvu, která se objevuje na kalhotách. Cena 249 Kč
Autor: Bonprix
K podzimu neodmyslitelně patří všechny odstíny hnědé. I proto je dobré kombinovat je tón v tónu. Pro vnesení hravosti jsou vhodné právě puntíky. Na sukni se jich nemusí obávat ani ženy s větším zadečkem nebo se silnějšími stehny – stačí zvolit malé, decentní puntíky, které postavě nikterak neuškodí. Cena 1199 Kč
Autor: Zara