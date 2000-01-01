náhledy
Zlatý luxus, Pandora, cena 2459 Kč
Autor: Pandora
Hravý, Mohito, cena 449 Kč
Autor: Mohito
Pro štěstí, Liu Jo, cena 1030 Kč
Autor: Eobuv.cz
Kožený, White Orchid, cena 360 Kč
Autor: White Orchid
K nakousnutí, H&M, cena 479 Kč
Autor: H&M
Univerzální, Even & Odd, cena 360 Kč
Autor: Zalando.cz
Ikonický, Burga, cena 969 Kč
Autor: Burga
Zvířecí, Blaire, cena 390 Kč
Autor: Blaire
Se srdíčkem, Bella Rose, cena 569 Kč
Autor: Bella Rose
Hippie, Aldo, cena 709 Kč
Autor: Answear
Vínová, bordó, či burgundská se skvěle hodí i na šátky, kabelky a botky. Umí dodat eleganci, šmrnc i ležérní styl. Kabelka s bambulkou, Deichmann
Autor: Archiv firem