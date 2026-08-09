Doby, kdy módní trendy diktovaly jediný správný střih plavek, jsou pryč. Letošní léto patří rozmanitosti a individualitě. Návrháři i známé značky sázejí na modely, které spojují pohodlí s atraktivním vzhledem a umožňují ženám cítit se dobře bez ohledu na konfekční velikost.
Velkým hitem jsou jednodílné plavky s rafinovanými průstřihy, které opticky tvarují postavu a působí velmi elegantně. Popularitu si dál drží také retro střihy s vyšším pasem inspirované módou padesátých let. Na plážích září výrazné odstíny oranžové, tyrkysové, růžové i sluníčkově žluté, vedle nich však své místo mají i nadčasové černé či bílé modely.
Při výběru plavek je nejdůležitější správná velikost. Materiál by měl pevně držet, ale nikde nepříjemně netlačit. Ženy s plnějším poprsím ocení širší ramínka a pevnější oporu, zatímco vyšší pas dokáže krásně zvýraznit siluetu.
Aby plavky vydržely co nejdéle, zaslouží si šetrnou péči. Po každém koupání je vhodné je propláchnout v čisté vodě a zbavit zbytků soli, chloru i opalovacích přípravků.
Sušte je ve stínu, nikoli na přímém slunci, které může poškodit pružná vlákna i sytost barev. Správně ošetřované plavky si tak uchovají svůj tvar, pružnost i krásný vzhled po mnoho dalších letních dobrodružství.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.