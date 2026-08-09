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Prázdniny ještě nekončí. Pořád je správná chvíle na nové plavky

Černobílá klasika

Černobílá klasika | foto: Lisca

Modré metalické
Veselé plavky, ve kterých se nebudete nudit, cena za oba díly 2158 Kč
Veselé plavky, ve kterých se nebudete nudit, cena za oba díly 2158 Kč
Svůdné červené plavky pro odvážné ženy, cena 2599 Kč
20 fotografií
Plavková sezona je v plném proudu a letošní trendy přejí každé postavě. V kurzu jsou elegantní jednodílné modely, retro střihy i odvážné barvy. Poradíme, jak vybrat plavky, které lichotí, a jak o ně pečovat, aby vydržely déle než jedno léto.

Doby, kdy módní trendy diktovaly jediný správný střih plavek, jsou pryč. Letošní léto patří rozmanitosti a individualitě. Návrháři i známé značky sázejí na modely, které spojují pohodlí s atraktivním vzhledem a umožňují ženám cítit se dobře bez ohledu na konfekční velikost.

Velkým hitem jsou jednodílné plavky s rafinovanými průstřihy, které opticky tvarují postavu a působí velmi elegantně. Popularitu si dál drží také retro střihy s vyšším pasem inspirované módou padesátých let. Na plážích září výrazné odstíny oranžové, tyrkysové, růžové i sluníčkově žluté, vedle nich však své místo mají i nadčasové černé či bílé modely.

Při výběru plavek je nejdůležitější správná velikost. Materiál by měl pevně držet, ale nikde nepříjemně netlačit. Ženy s plnějším poprsím ocení širší ramínka a pevnější oporu, zatímco vyšší pas dokáže krásně zvýraznit siluetu.

Aby plavky vydržely co nejdéle, zaslouží si šetrnou péči. Po každém koupání je vhodné je propláchnout v čisté vodě a zbavit zbytků soli, chloru i opalovacích přípravků.

Sušte je ve stínu, nikoli na přímém slunci, které může poškodit pružná vlákna i sytost barev. Správně ošetřované plavky si tak uchovají svůj tvar, pružnost i krásný vzhled po mnoho dalších letních dobrodružství.

Modré metalické
Veselé plavky, ve kterých se nebudete nudit, cena za oba díly 2158 Kč
Veselé plavky, ve kterých se nebudete nudit, cena za oba díly 2158 Kč
Svůdné červené plavky pro odvážné ženy, cena 2599 Kč
20 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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