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Letní trendy v plavkách: Vyberte si ten správný kousek podle typu postavy

Léto se blíží mílovými kroky a s ním i pobyt u vody a „chytání bronzu“. Je tedy čas poohlédnout se po padnoucích plavkách. Vybírat z nepřeberného množství je potřeba nejen podle barvy a vzoru, ale také podle křivek a typu postavy. Jedině tak se budete cítit skvěle! Co tedy vzít v potaz?
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Štíhlá postava a malá prsa

Bikini. Ve své době převratný vynález, tedy dvojdílné plavky, takto nazval...

Ženy s rovnou postavou a malými ňadry mají výběr plavek nejjednodušší. Vše je jen na jejich vkusu a preferencích. Aby postava vynikla, neostýchejte se vybírat plavky zajímavých střihů, modely s průstřihy nebo na tenké šňůrce. Pro větší objem v oblasti hrudníku doporučujeme plavky s push-up košíčky, které dokážou skutečné zázraky.

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Sportovní styl

Pokud jste zapálená plavkyně, pak u vás jistě před samotným vzhledem vítězí funkce plavek. Důležitý je především pohodlný střih, který drží na místě při plavání i dalších vodních aktivitách, kvalitní a rychleschnoucí materiál odolný vůči chlóru i slané vodě a také dostatečná opora.

Na aktivní plavání se rozhodně nehodí bikiny, které se mohou při delším nebo rychlejším pohybu rozvázat nebo sklouznout. Po výkonu je mimochodem důležité plavky ze sebe hned svléknout a převléknout se do jiných. A to kvůli možnému prostydnutí.

Tyrkysové, cena 2199 Kč
Pestré, cena 2189 Kč
Metalické bikiny, cena 2099 Kč
Růžové, cena 1299 Kč
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