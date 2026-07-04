Štíhlá postava a malá prsa
Ženy s rovnou postavou a malými ňadry mají výběr plavek nejjednodušší. Vše je jen na jejich vkusu a preferencích. Aby postava vynikla, neostýchejte se vybírat plavky zajímavých střihů, modely s průstřihy nebo na tenké šňůrce. Pro větší objem v oblasti hrudníku doporučujeme plavky s push-up košíčky, které dokážou skutečné zázraky.
Sportovní styl
Pokud jste zapálená plavkyně, pak u vás jistě před samotným vzhledem vítězí funkce plavek. Důležitý je především pohodlný střih, který drží na místě při plavání i dalších vodních aktivitách, kvalitní a rychleschnoucí materiál odolný vůči chlóru i slané vodě a také dostatečná opora.
Na aktivní plavání se rozhodně nehodí bikiny, které se mohou při delším nebo rychlejším pohybu rozvázat nebo sklouznout. Po výkonu je mimochodem důležité plavky ze sebe hned svléknout a převléknout se do jiných. A to kvůli možnému prostydnutí.