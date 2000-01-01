náhledy
Výrazná barevnost, nepřehlédnutelný květinový vzor a příjemná viskóza dělají z tohoto overalu ideální kousek na dovolenou nebo do rozpálených městských ulic. Vyberte si jednu z barev, jež najdete na látce, a do ní laďte doplňky. Tak nikdy nešlápnete vedle. Cena 1249 Kč
Autor: Tatuum
Na slavnostní večeři, na svatbu kamarádky nebo do divadla využijte tento saténový overal s extra širokými nohavicemi a vázačkou v pase. Padne vám, i pokud máte nějaké to kilo navíc, a nejvíc mu to bude slušet s jemnými zlatými doplňky. Cena 2219 Kč
Autor: s. Oliver
Džínovina nemusí být výsadou chladnějších měsíců. Oblečení ze světlého měkčeného denimu se hodí i na léto. A kombinéze tuze sluší! Zkrácené nohavice a špagetová ramínka jí dodávají prázdninový nádech a pásek a skládaný výstřih hezky vytvarují postavu. Takový kousek unosíte na dovolené i do práce. Klidně pod něj oblečte bílé tílko. Cena 659 Kč
Autor: Reserved
Nepravidelný abstraktní vzor má výhodu, že odvede pozornost od případných nedokonalostí postavy, delší volné rukávy navíc zamaskují silnější paže. Tento výrazný vzor v sobě zároveň nese punc elegance, a tak se hodí i do kanceláře. Cena 2299 Kč
Autor: Tatuum
Přírodní materiály, zemité barvy a praktické střihy – to je safari styl, který se vrací do módy každé léto. Kombinéza s krátkými nohavicemi a košilovým střihem horního dílu se nese přesně v tomto duchu. Nejlépe bude vypadat s doplňky z přírodních materiálů v odstínech hnědé. Cena 1129 Kč
Autor: Bonprix