Overal zažívá boom. Nebojte se svlékání, ani že vám zkazí postavu

Pokud si vybavíte přelom 80. a 90. let, jistě si vzpomenete i na to, jak overal začal vystrkovat růžky. Původně funkční kombinéza manuálně pracujících a ještě dříve uniforma a známý válečný outfit si z dílen automechaniků pomalu vyšlapával cestičku na přehlídková mola.

Pravda, kdo si v takovém kousku v devadesátkách vyšel na procházku, ten moc obdivných pohledů ze strany okolí nezískal, pořád to totiž byl oděv z tuhého a pevného materiálu, který by si z fleku mohl vzít ráno do práce montér Václav.

Overal musel zkrátka dozrát, naštěstí pomohly pěvecké hvězdy a stříbrné plátno plus nové materiály a střihy.

Dnes je možné vyrazit v overalu pomalu i na ples. Funguje jako zajímavá alternativa k šatům, o denním i večerním, stejně tak se hodí na denní nošení, zejména v létě.

Mnoho žen se k jeho nošení ale nikdy neodhodlá, protože je odradí dvě zásadní věci: Není jednoduché si v něm rychle odskočit na toaletu a odhalí každý gram váhy navíc.

Nu, ani to už úplně neplatí, hlavně z letních overalů z pružných materiálů se dneska vysoukáte během chvilky a zvolíte-li i správný overálek, postavě může naopak velmi lichotit. Hledejte například modely nabírané v pase nebo ty, co se směrem dolů rozšiřují. A samozřejmě si nezapomeňte pořídit i jeden džínový, to je přece naprostá klasa, kterou musíte mít!