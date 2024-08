Léto volá po změně botníku. Dbejte na trendy, nosí se retro i disco

Disco v běžné módě

Pokud se dá něco považovat za největší trend této sezony, je to bezpochyby metalový dezén na všech typech bot. Naleznete ho na lodičkách, mokasínách i klasických sandálkách.

Nejedná se o nic, co by bylo určeno jen „dvacítkám“. Naopak! Svou nositelku omladí a celý outfit posune o laťku výš. Nezáleží přitom, jestli tyto leží boty vynesete na slavnostní událost nebo jen do práce. Vždy budete za hvězdu.

Dva pásky to jistí

Dost možná si podobné střevíčky na dva pásky pamatujete ze svého mládí. Opět se potvrzuje, že všechno se vrací. Tyto boty větrají, krásně tvarují nohu, není nutné, aby měly vysoký podpatek a hodí se ke všemu.

Jsou totiž velmi elegantní a postarají se o to, aby i spojení riflí s oversize tričkem působilo šik.

Pohodlně a nadčasově

Tenisky jsou celoroční záležitost, a proto se nevyplatí na jejich koupi šetřit. Kromě toho, že se do módy vrací retro design, tedy tenisky, které se poprvé světu ukázaly již před desítkami let, jsou v kurzu i divoké barevné varianty.

Pokud však sháníte pár, který se bude hodit ke všemu, co v šatníku najdete, pak určitě sáhněte po nesmrtelné bílé. I u té si ale můžete pohrát s detaily – například k barevnými tkaničkami. Vždy dbejte na to, aby měly tenisky svou původní barvu a dobře se o ně starejte. Ne nadarmo babičky říkaly, že žena s vkusem se po pozná podle čistých bot a upravených nehtů.

Nazout a odejít

Jen stěží byste v botníku hledali něco funkčnějšího, než jsou elegantní pantofle. Hodí se ke všemu od šatů, sukní až po zkrácené džíny. I když do módních pantoflíčků investujete nemalou částku, rozhodně se nevyplatí nosit je všude.

Jedná se o vyloženě městskou obuv, která si své místo v turistice nebo festivalu nenašla. Nejen, že by se mohly zničit, ale nepoděkovaly by vám ani vaše nohy. Aby byl výsledek do dokonalý, nezapomínejte ani na pečlivou pedikúru.